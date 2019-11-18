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Знайди п'ять відмінностей: Кім Кардашьян з сестрами показали однакові спокусливі образи

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.11.2019 - 22:26
Знайди п'ять відмінностей: Кім Кардашьян з сестрами показали однакові спокусливі образи
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Дівчата показали нову кампанію

Кім Кардашьян разом зі своїми сестрами – Кортні і Хлое – нещодавно представили спільний проект. Вони розробили 3 аромати для бренду старшої сестри, KKW Fragrance. Парфуми носять різний характер, так як створені в залежності від особистих уподобань кожної дівчини, відображаючи її особистість. Приміром, Кім створила квітковий аромат зі свіжими нотками. Кортні постаралася зробити сексуальну класику, в її ароматі з'єдналися золоті ягоди, жасмин і ваніль. А Хлое вирішила зіграти на грайливою жіночності, використавши ноти солодких квітів і мускусу.

Знайди п'ять відмінностей: Кім Кардашьян з сестрами показали однакові спокусливі образиКортні, Хлое і Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Незважаючи на різний характер новинок, в рекламній кампанії сестри приміряли однакові вбрання. У першій зйомці вони приміряли облягаючі комбінезони кремового кольору з довгими рукавами. Доповнили образи пишні укладки і яскравий макіяж. А в новій фотосесії дівчата вибрали щось більш розкішне. Парфуми носять назву KKW Diamonds, так що стилісти підібрали їм вбрання з упором на шик і блиск.

Білий топ-корсет, оголяющий плечі і груди, класичні штани, що підкреслюють вигини тіла, але при цьому не відкривають занадто багато, розсипи дорогоцінних каменів у вишуканих кольє, браслетах і сережках... Кожна сестра приміряла на себе такий образ. Волосся дівчатам стилісти зібрали у високі хвости, щоб підкреслити всю розкіш прикрас, а макіяж виконали вечірній, з густо підведеними очима і накладними віями. У своєму мікроблозі Кім оголосила, що новинки вже можна знайти на сайті.

Знайди п'ять відмінностей: Кім Кардашьян з сестрами показали однакові спокусливі образиДівчатам підібрали однакові образи (фото: instagram.com/khloekardashian)

Інші учасниці проекту також поспішили розповісти свої враження. Кортні написала розгорнутий пост у своїй манері: "Сліпучий жовтий випромінює чарівну інтенсивність, яка виблискує так, як алмаз. Як відображення сонячного світла, аромат розкривається сяйвом ягід золотої смородини. Немов осяяний внутрішнім полум'ям, в серці аромат сяє рідкісною і яскравою красою квіткового букета, що складається з жасмину, ірису і магнолії. Базові ноти додають чарівне почуття чуттєвості з бобами тонка, збитою ваніллю і прекрасним соблазнением пачулі".

Знайди п'ять відмінностей: Кім Кардашьян з сестрами показали однакові спокусливі образиКортні в рекламній кампанії (instagram.com/kourtneykardash)

"Це сестринська колаборація! Наша колекція діамантів @kkwfragrance нарешті тут! 3 красивих аромату, які чудово відображають нашу особистість. Я не можу дочекатися, коли ви відчуєте це... Я щиро закохана в кожен з них!".

Вона розкішна! Кім Кардашьян підкреслила апетитні форми сексуальних сукнею Versace У шкіряних штанах і облягаючому джемпері: Кім Кардашьян підкреслила форми стильним вбранням
Новини України Кім КардашянКортни Кардашьян
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