ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Назустріч пригодам: Дмитро Комаров розповів, де святкує свій день народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2020 - 11:33
Назустріч пригодам: Дмитро Комаров розповів, де святкує свій день народження
Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/komarovmir)

Кохана дружина подарувала ведучому квиток в Одесу

Беззмінний ведучий популярного тревел шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров днями відсвяткував день народження - йому виповнилось 37 років. Як зізнався іменинник, кохана дружина Олександра Кучеренко спекла йому гарний торт, а також зробила ще один подарунок. Зазначимо, що вперше за багато років Діма проводить цей день в Україні.

Дружина підготувала для чоловіка особливий сюрприз з такої нагоди – подарувала квиток, найдовгоочікуваніший подарунок для будь-якого мандрівника. Ранковим авіарейсом пара вирушила до Одеси вивчати "виворіт південної столиці" і насолоджуватися морським відпочинком.

"Ми добре знаємо Одесу, я проводив тут творчі зустрічі. Це одне з улюблених міст в Україні. Ми з дружиною прогуляємося в центрі, скупаємося в морі, а потім пошукаємо "виворіт" Одеси і будемо вивчати околиці на орендованій машині, продовжуючи челлендж #МандруйУкраїною. Я не раз говорив, що в нашій країні є багато цікавих і дуже гарних місць для відпочинку. Ми вже їдемо на зустріч новим українським пригодам!" - розповів Комаров.

Назустріч пригодам: Дмитро Комаров розповів, де святкує свій день народження

Цікаво, що переліт до Одеси став першим для телеведучого за останні чотири місяці. Дмитро Комаров вперше випробував на собі нові посилені заходи безпеки в аеропортах у зв'язку з карантином, і поділився своїми враженнями.

"Я вперше лечу за останні 4 місяці, тобто з початку карантину. Дійсно в аеропорт не запускають без масок, а в Одесі, коли ми прилетіли, мене вразила система, яка встановлена в аеропорту – автоматичний скринінг температури пасажирів в черзі", - говорить Дмитро.

Кучеренко поділилася яскравими романтичними кадрами з чоловіком з Одеси - щаслива парочка відображена на яхті під час морської прогулянки. Екс-модель і ведуча приміряла ефектне коричневе плаття з "фруктовим" принтом і захоплює стрункою фігурою.

Назустріч пригодам: Дмитро Комаров розповів, де святкує свій день народження

Олександра Кучеренка подарувала чоловікові квиток в Одесу на день народження (фото: instagram.com/aakucherenko)

Сестра Дмитра Ангеліна теж підготувала сюрприз з нагоди Дня народження брата. У своїх соціальних мережах Ангеліна поділилася ексклюзивними сімейними фотографіями і згадала найяскравіші моменти з Дімою.

Назустріч пригодам: Дмитро Комаров розповів, де святкує свій день народженняНазустріч пригодам: Дмитро Комаров розповів, де святкує свій день народження

Серед них – фото з поїздки в Камбоджу, де брат і сестра плавали на човні по найбільшому прісноводному озері Індокитаю Тонлесап, і спогади з сімейної експедиції по Південно-Східній Азії, і забавна фото з музею ілюзій в Берліні, де Діма ніби їсть голову Ангеліни, і кадр, зроблений під час катання на джипі по болотах Черкаської області, і закулісся світських заходів

Назустріч пригодам: Дмитро Комаров розповів, де святкує свій день народженняНазустріч пригодам: Дмитро Комаров розповів, де святкує свій день народження

На одному з фото Ангеліна приміряє унікальну корону короля Мустанга, яку Діма привіз з експедиції по Непалу. Цікаво, що телеведучий раніше не показував цей цінний експонат власної колекції.

Назустріч пригодам: Дмитро Комаров розповів, де святкує свій день народженняНазустріч пригодам: Дмитро Комаров розповів, де святкує свій день народження

Сестра Дмитра Комарова Ангеліна показала яскраві моменти з братом (фото: instagram.com/komarova_angelina)

"Костюмована вечірка вдома у Діми. На мені реальна ексклюзивна корона з особистої колекції короля Мустанга. Вона обов'язково колись стане експонатом майбутнього музею "Світ Навиворіт" - підписала фото Ангеліна.

Раніше дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко показала архівне фото себе 17-річної у своїй першій вишиванці.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Дмитрий КомаровАлександра Кучеренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся