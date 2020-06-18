Назустріч пригодам: Дмитро Комаров розповів, де святкує свій день народження

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/komarovmir)

Кохана дружина подарувала ведучому квиток в Одесу

Беззмінний ведучий популярного тревел шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров днями відсвяткував день народження - йому виповнилось 37 років. Як зізнався іменинник, кохана дружина Олександра Кучеренко спекла йому гарний торт, а також зробила ще один подарунок. Зазначимо, що вперше за багато років Діма проводить цей день в Україні.

Дружина підготувала для чоловіка особливий сюрприз з такої нагоди – подарувала квиток, найдовгоочікуваніший подарунок для будь-якого мандрівника. Ранковим авіарейсом пара вирушила до Одеси вивчати "виворіт південної столиці" і насолоджуватися морським відпочинком.

"Ми добре знаємо Одесу, я проводив тут творчі зустрічі. Це одне з улюблених міст в Україні. Ми з дружиною прогуляємося в центрі, скупаємося в морі, а потім пошукаємо "виворіт" Одеси і будемо вивчати околиці на орендованій машині, продовжуючи челлендж #МандруйУкраїною. Я не раз говорив, що в нашій країні є багато цікавих і дуже гарних місць для відпочинку. Ми вже їдемо на зустріч новим українським пригодам!" - розповів Комаров.

Цікаво, що переліт до Одеси став першим для телеведучого за останні чотири місяці. Дмитро Комаров вперше випробував на собі нові посилені заходи безпеки в аеропортах у зв'язку з карантином, і поділився своїми враженнями.

"Я вперше лечу за останні 4 місяці, тобто з початку карантину. Дійсно в аеропорт не запускають без масок, а в Одесі, коли ми прилетіли, мене вразила система, яка встановлена в аеропорту – автоматичний скринінг температури пасажирів в черзі", - говорить Дмитро.

Кучеренко поділилася яскравими романтичними кадрами з чоловіком з Одеси - щаслива парочка відображена на яхті під час морської прогулянки. Екс-модель і ведуча приміряла ефектне коричневе плаття з "фруктовим" принтом і захоплює стрункою фігурою.

Олександра Кучеренка подарувала чоловікові квиток в Одесу на день народження (фото: instagram.com/aakucherenko)

Сестра Дмитра Ангеліна теж підготувала сюрприз з нагоди Дня народження брата. У своїх соціальних мережах Ангеліна поділилася ексклюзивними сімейними фотографіями і згадала найяскравіші моменти з Дімою.

Серед них – фото з поїздки в Камбоджу, де брат і сестра плавали на човні по найбільшому прісноводному озері Індокитаю Тонлесап, і спогади з сімейної експедиції по Південно-Східній Азії, і забавна фото з музею ілюзій в Берліні, де Діма ніби їсть голову Ангеліни, і кадр, зроблений під час катання на джипі по болотах Черкаської області, і закулісся світських заходів

На одному з фото Ангеліна приміряє унікальну корону короля Мустанга, яку Діма привіз з експедиції по Непалу. Цікаво, що телеведучий раніше не показував цей цінний експонат власної колекції.

Сестра Дмитра Комарова Ангеліна показала яскраві моменти з братом (фото: instagram.com/komarova_angelina)

" Костюмована вечірка вдома у Діми. На мені реальна ексклюзивна корона з особистої колекції короля Мустанга. Вона обов'язково колись стане експонатом майбутнього музею "Світ Навиворіт" - підписала фото Ангеліна.

Раніше дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко показала архівне фото себе 17-річної у своїй першій вишиванці.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марина Настевіч