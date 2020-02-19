NAVIBAND презентували новий альбом на сольному концерті у Києві (фото)

NAVIBAND

В рамках туру на підтримку нового альбому, NAVIBAND виступлять з концертами у Варшаві, Празі, Берліні й по містах Білорусі, Польщі.

Білоруська група NAVIBAND презентувала новий альбом на сольному концерті у столиці. Нагадаємо, що гурт став відомим широкому загалу, завдячуючи Міжнародному конкурсу та завоював любов і підтримку публіки по всьому світу після участі у «Євробаченні-2017».

На київському концерті зібралися прихильники NAVIBAND з усієї України, а також були й іноземці, які спеціально приїхали на концерт гурту. Після кожної виконаної пісні артисти спілкувалися з публікою та відверто розповідали глядачам історії зі свого життя, а також історію створення нового однойменного альбому «NAVIBAND».

Цікавий факт: свою п'яту платівку NAVIBAND записували в Україні на студії «211». В альбомі 11 треків на білоруській та російській мовах.

Солістка гурту Ксенія Жук відзначила, що разом з Артемом вони відчувають сильну енергію від нового матеріалу, та готові з ним гори звернути.

Прихильники вже встигли вивчити нові пісні, і на концерті, разом із NAVIBAND співали, як всі пісні із нового альбому, так й вже добре відомі мелодії - «Гісторыя майго жыцця», «Сумне море», «Танцуй» та інші.

NAVIBAND - «Танцюй»

- У нашому новому альбомі багато пісень, і про них можна багато говорити. Проте, ми б хотіли, щоб кожен з вас, коли слухає цей альбом - намалював свої картини, відчув свою емоцію. І найголовніше, щоб після того, як послухаєте наш альбом, ви продовжували відчувати нас душею. Дякуємо, що ви з нами! - поділилися солісти гурту NAVIBAND.

Далі, у рамках туру на підтримку нового альбому, NAVIBAND виступлять з концертами у Варшаві, Празі, Берліні та по містам Білорусі, Польщі.