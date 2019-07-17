"Навалилася на мене": Віка з НеАнгелів згадала про неприємний інцидент з прихильницею

Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Сама Віка категорично проти вживання спиртного

Віка Смеюха зізналася, як одного разу зустріла прихильницю в нетверезому стані. Про вкрай неприємний інцидент солістка поп-групи НеАнгели розповіла на знімальному майданчику святкового шоу "З Днем народження, Україно!", яке канал "Україна" покаже 24 серпня.

Життя успішних і популярних людей з боку може здаватися ідеальною. Але найчастіше артистам доводиться зустрічатися з негативом і неадекватним ставленням. Одного разу неприємна історія сталася і з учасницею групи НеАнгели Вікою Смеюхой.

"Не скажу, що до мене прям навмисне сильно хотіли наблизитися, але були люди в нетверезому стані. Наприклад, пам'ятаю випадок в Єгипті, коли дівчина просто проходила повз і сказавши: "Ооо, я завжди мріяла з тобою сфотографуватися", прямо навалилася на мене. Природно, це неприємно", – поділилася солістка групи НеАнгели Віка Смеюха.

Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

За словами співачки, сама вона дотримується здорового способу життя, тому в такому стані Віку не побачиш.

"Людина повинна поважати себе. Так що прошу всіх шанувальників не випивати, тому що дисконтроль завжди збиває з пантелику. Повірте – артист не полюбить вас, якщо ви будете на нього навалюватися", – зазначила співачка в інтерв'ю каналу "Україна".

Зазначимо, у святковому шоу «З Днем народження, Україно!» заспівають найпопулярніші артисти – Тіна Кароль, Олег Винник, Макс Барських, Сергій Бабкін, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а також гурти "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", НЕАНГЕЛИ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режисером святкового шоу каналу «Україна» стала Олена Коляденко, а ведучим – Олександр Скічко. Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня в рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів в одный тільки ковдрі підкорила природною красою і мудрістю. Віка поміркуємо на тему того, яку роль в цьому світі відіграє творча людина.

Також до цього Смеюха показала свій гарячий відпочинок в Одесі. Виконавиця, як зазвичай, змінила кілька пляжних образів.