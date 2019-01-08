"Настя, що з обличчям?": Каменських звинуватили у зловживанні фотошопом

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Користувачі соцмереж висміяли артистку за невдалу корекцію фото

Знаменитості часто вдаються до використання фоторедакторів, і Настя Каменських, українська співачка, яка виступає під псевдонімом NK, не виняток. У своєму акаунті Instagram вона періодично викладає оброблені фото, на яких трохи "підправлені" риси обличчя і фігура знаменитості. Однак, цього разу, схоже співачка перестаралася з корекцією, чим викликала здивування у прихильників.

Фото: Настя Каменських виглядає надмірно блідою (instagram.com/kamenskux)

Колір обличчя Насті на новому фото, зробленому на відпочинку, сильно резонував з відтінком шкіри тіла, тому шанувальники в коментарях невтішно відгукнулися про зовнішній вигляд виконавиці.

Скріншот: Коментарі до посту Насті Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Настя, що з обличчям?";

"Який жах!";

"Щось лице пересветила";

"Фотошопу жах як багато!!!! Настя ви ж красива дівчина))) нах**на ви страждаєте Фотошопами???"

"Коли в фотошопі щось пішло не так", - написали вони в коментарях.

Були, звичайно і ті, хто заступився за співачку і припустив, що так падає яскравий тропічний світ, або можливо Настя завдала багато захисного крему від сонця на обличчя.

Скріншот: Коментарі до посту Насті Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Хлопці, та що там Настя, а подушки як отфотошоплены помітили?) З ними теж, як на мене, перебір! Верх світліше низу, ппц повний. По ходу, автозагар не рівномірно нанесений... а ніжки від дивана... Блииин... Адже вона теж їх отфотошопила, права тонше лівій (і то фі*ня, що ліва за кадром, кажу вам, фотошопит жорстко) Вам так не здається?";

"Просто жінки захищають лице від сонця, тому воно завжди світліше, ніж тіло", - спробували пожартувати над хейтерами і пояснити занадто світле обличчя, відображене на фото фанати співачки.



Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Настя Каменських опублікувала гарячі відпускні фото.

Крім того, ми публікували добірку українських співачок на відпочинку в спокусливих купальниках.

А ще, Настя Каменських похвалилася формами, яким позаздрить навіть Кім Кардаш'ян.

Настя Каменських: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)