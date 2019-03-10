Настя Каменських розбурхала мережу постільним фото і показала форми в бікіні

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Гарячий знімок співачки порівняли з схожим відвертим кадром Анни Сєдокової

Українська співачка Настя Каменських, добре відома під творчим псевдонімом NK, яка відправилась в Шарм-еш-Шейх з концертами, а також встигла похвалитися фото в бікіні, вирішила ще більше заінтригувати шанувальників і поділилася кількома гарячих знімків з Єгипту. В Instagram-"сториз" артистка опублікувала нову порцію спекотих фото.

На одному з кадрів Настя в боді з леопардовим принтом зображена в ліжку. Вона прийняла звабливу позу, не втративши можливості продемонструвати свої апетитні сідниці.

До речі, пікантний знімок Каменських шанувальники встигли порівняти зі схожою відвертою фотографією Анни Сєдокової, що викликала бурхливі обговорення в мережі.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Також зірка показала селфі в мініатюрному бікіні. Кадр був зроблений в готельному номері, а сама Настя з задоволенням позувала біля дзеркала, демонструючи у всій красі свої пишні форми.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Трохи пізніше вона опублікувала кілька коротких відео, на яких видно міські пейзажі з висоти пташиного польоту. Можна припустити, що співачка вирушила в захоплюючу повітряне подорож на вертольоті і не упустила можливості поділитися побаченим з шанувальниками.

Вигляд на місто з висоти (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських розохотила мережа фотосесією у відвертих образах. Так, на одному зі знімків вона красується в короткому топі і трусиках ніжно-рожевого кольору.

До речі, Настя Каменських оголосила про набір учасників у свою творчу команду і пообіцяла, що разом з професіоналами та фахівцями своєї справи націлена йти на "Греммі".

Відео: РБК-Україна