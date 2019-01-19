Настя Каменських увійшла в список найпопулярніших артистів у світі

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Українська співачка була включена в топ-25 пісень світового чарту

У п'ятницю, 18 січня, найавторитетніше музичне видання Billboard опублікував щотижневий рейтинг найкращих пісень світу в категорії Tropical Songs. Двомовна пісня Насті Каменських Peligroso, була знову включена до топ 25 пісень чарту. Про це повідомляє прес-служба співачки з посиланням на Billboard.

На даний момент, співачка перебуває у Сполучених Штатах, де бере участь у найбільш популярних теле- і радіоефірах з промо-кампанією міжнародного хіта Peligroso. NK вже встигла представити композицію в рамках таких програм, як Total Acceso на каналі Telemundo, Buenas Dias la Familia на каналі Estrella TV, Dash Radio, LATV, а також дала інтерв'ю для топового видання HOY.

Скріншот (billboard.com)

Нагадаємо, що пісня Peligroso (укр. Небезпечний - ред.), написана іспанською та англійською мовами, підкорила серця світової громадськості, чи не одразу після свого виходу. Раніше, NK презентувала її в ефірі найрейтинговішого ранкового телешоу Латинської Америки Despierta America. Одним з найбільш знакових моментів кампанії, стало запрошення NK представити Україну на 19 щорічній церемонії вручення Латиноамериканського Греммі в Лас Вегасі. Таким чином, Настя Каменських стала першою українською виконавицею, яка підкорила Латинську Америку.

NK — PELIGROSO

До цього ми писали, що Настя Каменських прилетіла до Лос-Анджелеса з робочим візитом, а також показала як проводить час з колегою Олексієм Завгороднім з групи "Час і скло" та його дружиною Ганною.

Раніше Настя Каменських регулярно хвалилася апетитними формами в купальнику, позуючи на тлі пальм, океану і на території готелю.

Відео: РБК-Україна