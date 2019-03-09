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Настя Каменських роздражнила мережу спекотним фото в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.03.2019 - 12:49
Настя Каменських роздражнила мережу спекотним фото в бікіні
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка прилетіла в Шарм-еш-Шейх на роботі і встигла відпочити

Відома співачка Настя Каменських, вона ж NK, любить балувати шанувальників жаркими фотосесіями, багато з яких стають предметом палких суперечок через своєю надмірну відвертості. Втім, артистка залюбки демонструє апетитні форми, які навіть оспівала у своєму хіті "Попа як у Кім". Нещодавно Настя показала кадри з аеропорту, а зараз похвалилася Instagram-"історіях" знімками, зробленими в Єгипті.

Виконавиця прилетіла на відомий курорт Шарм-еш-Шейх заради масштабного концерту, на якому виконала улюблені хіти.

Також співачка не упустила можливості поніжитися на теплому сонечку біля басейну. Настя поділилася знімками в чорному купальнику бікіні.

Настя Каменських роздражнила мережу спекотним фото в бікіні

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Крім того, вона показала коротке відео, на якому знімає панорамний вид і пейзажі, що відкриваються з її тераси. У відображенні можна побачити співачку, яка тримає в руках телефон. На ще одному кадрі артистка демонструє на камеру розкішну зону декольте і бюст.

Настя Каменських роздражнила мережу спекотним фото в бікіні

Настя Каменських роздражнила мережу спекотним фото в бікіні

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських зробила шанувальникам привабливу робочу пропозицію, запросивши стати частиною її творчої команди.

Раніше Настя Каменських полонила мережу знімком у відвертій позі, одягнувшись лише в короткий топ з рукавами і трусики.

"Мрія чоловіка": Настя Каменських роздражнила апетитними формами в білизні "Груди як у Памели": Каменських роздражнила шанувальників пишним бюстом
Новини України Настя Каменських
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