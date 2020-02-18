Настя Каменських розповіла, яких учасників хоче бачити в їх з Потапом команді на Голосі країни-10

Настя Каменських (фото: 1+1)

За словами Каменських, вона з перших нот відчуває учасника

Між тренерами ювілейного сезону Голосу країни-10 триває боротьба за потужних вокалістів. Під час минулого випуску Настя Каменських і Потап взяли собі в команду відразу п'ять яскравих і талановитих учасників, серед яких футболіст Вахтанг Вахтагішвілі, співачка ресторану Альона Крутієнко, розробник комп’ютерних ігор Максим Перепелиця, боді-позитивістка Маріям Жорданія та акторка серіалу «Школа» Марія Кондратенко.

Тренер ювілейного сезону Каменських у відеозверненні під час прямого ефіру ранкового шоу «Сніданок з 1+1» розповіла, яких учасників хоче бачити в команді:

«Я, як артист, оцінюю вокальні дані і по голосу відчуваю людину на сцені, її енергетику вже з перших нот. Для мене дуже важливо, щоб учасник був бійцем і боровся за свою мрію, а я готова бути поруч. Я готова допомагати відкривати потенціал і, звичайно, ділитися своїм досвідом. Попереду ще дуже багато роботи, але ми до неї готові», - розказала Настя.

Потап і Настя (фото: 1+1)

Відчула на собі нестримне хвилювання на сцені ювілейного сезону «Голосу країни» й Марія Кондратенко – співачка, акторка серіалу «Школа» та блогер. Дівчина вже не вперше виходить на сцену вокального шоу – сім років тому юна Марія боролася за перемогу у першому сезоні «Голос. Діти». Тоді на сліпих прослуховуваннях вона виконала легендарний французький хіт Едіт Піаф «Non, je ne regrette rien» і змогла розвернути два червоних крісла із трьох. Дівчинка обрала команду Олега Скрипки та дійшла до фіналу у проекті.

Пізніше Марія пройшла кастинг та отримала роль у телесеріалі «Школа», який приніс їй шалену популярність. Зараз вона вдруге прийшла на головне вокальне шоу, аби вибороти омріяну перемогу. Дівчина на сліпих прослуховуваннях у незвичному аранжуванні заспівала пісню Billie Eilish – «All good girls go to hell» та розвернула подвійне крісло Потапа і Насті Каменських. За добу виступ співачки зібрав на YouTube понад півмільйона переглядів.

Марія Кондратенко (фото: 1+1)

На питання ведучих у студії «Сніданку», чим врешті вирішила займатися у житті – акторською діяльністю чи музикою, вона відповіла: «Я з самого дитинства поєднувала ці дві сфери, вони йшли паралельно у моєму житті: я грала у мюзиклах, танцювала, співала. Це так круто, що у наш час ми можемо поєднувати декілька професій, а не займатися чимось одним. Я сподіваюся, що в мене і надалі вийде все це поєднувати».

Чи зможе Марія Кондратенко перемогти у ювілейному сезоні Голосу країни, дізнаємось незабаром.

Нагадаємо, в неділю на телеканалі «1+1» вийшов п'ятий епізод вокального шоу Голос країни-10. Випуск був присвячений темі кохання й запам’ятався яскравими виступами учасників з піснями у незвичних інтерпретаціях. Та попри це, зіркові тренери не поспішали натискати червоні кнопки, вони ретельно слухали кожного й вагалися ледь не до останньої ноти, адже місць у командах з кожним випуском стає все менше. За результатами п’ятого дня сліпих прослуховувань, лідером стали Потап і Каменскьких, вони вибороли до своєї команди п’ять учасників, до команди MONATIKа приєдналися три учасники, команда Дана Балана поповнилася двома вокалістами, а до команди Тіни Кароль приєднався один учасник.

Епізоди сліпих прослуховувань десятого сезону Голосу країни утримують високий інтерес аудиторії та набувають суспільного резонансу. За лічені дні виступи учасників отримують мільйонні перегляди на офіційній сторінці проекту на YouTube та потрапляють до вкладки Тренди.

Дивіться Голос країни-10 щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».