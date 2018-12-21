Настя Каменських поділилася незвичайною новорічною історією

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Також співачка поділилася досягненнями року

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка раніше поділилася секретами, як все встигати, розповіла шанувальникам про те, як одного разу відзначала Новий рік і повідомила про досягнення, якими вона пишається. Про це пише Сьогодні.

У співачки є новорічний акустичний альбом – Xmas with NK і фільм, в якому вона згадує знакові для її життя новорічні історії. Пісні виконані на різних мовах, однак їх об'єднує атмосфера свята, затишку і тепла. І якщо з записом композицій проблем не виникло, то зйомки фільму виявилися важкими для виконавиці. Адже вона щойно прилетіла з гастролей і відразу вирушила на знімальний майданчик.

"Сил практично не було, здавалося, що я на межі, адже я не спала кілька діб. Але мені так хотілося подарувати глядачам і слухачам свято і створити такий фільм, який людям захочеться переглядати кожен рік всією сім'єю. Тому я зібрала всі свої сили і волю в кулак і зробила все, що могла. У результаті у нас вийшов чарівний фільм, наповнений домашнім затишком і теплом. Ми постаралися створити новорічну атмосферу такою, якою її всі собі уявляють", - розповідає співачка.

Найзначнішим досягненням Настя вважає свою пісню "Тримай", оскільки вона полюбилася навіть в Європі. А також виділила перший сольний альбом No Komments, в який вона вклала багато сил і старань.

Нагадаємо, Каменських здивувала фанатів образом блондинки.

Читайте також, як Каменських в новому образі Клеопатри захопила шанувальників.