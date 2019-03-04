Настя, не дражни! Спокусливі форми Каменських викликали неоднозначну реакцію мережі

Одні шанувальники попросили більше таких фото, інші розкритикували Каменських за відвертість
Настя Каменських на хвилі популярності свого нового хіта "Попа как у Ким" вирішила не на жарт розохотити шанувальників. Так, на своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала нове фото з цілої серії досить відвертих знімків. При цьому кожне фото "гарячіше" попереднього. Приміром, до цього Настя викликала фурор, показавши стрункі ніжки і підтягнуту фігуру в облягаючому боді. Ще раніше Настя знялася у відвертому міні і короткому топі.
На новому знімку Каменських перевершила очікування шанувальників і нарешті показала "попу як у Кім". Співачка позує у відвертій позі, розвернувшись напівбоком до камери і зігнувши в принадній позі. Одним словом, Каменських продемонструвала свій накачаний "горішок".
Спокуслива Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
І все ж цікаво, що шанувальники виконавиці досить неоднозначно сприйняли її новий пост. Серед десятків захоплених коментарів знайшлися і ті, хто розкритикував Настю за надмірну відвертість. Деякі дорікнули, що виконавиці пора розбавити свої фото чимось новим, а не тільки "попою".
Зазначимо, що тим часом кліпу на пісню "Попа как у Ким" зібрав вже більше 9,5 млн переглядів.
Настя Каменських – Попа як у Кім
Нагадаємо, раніше стильна Настя Каменських приміряла образ а-ля "кислотні 80-е". У мережі її навіть назвали "рожевою цукеркою".