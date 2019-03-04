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Настя, не дражни! Спокусливі форми Каменських викликали неоднозначну реакцію мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.03.2019 - 13:16
Настя, не дражни! Спокусливі форми Каменських викликали неоднозначну реакцію мережі
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Одні шанувальники попросили більше таких фото, інші розкритикували Каменських за відвертість

Настя Каменських на хвилі популярності свого нового хіта "Попа как у Ким" вирішила не на жарт розохотити шанувальників. Так, на своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала нове фото з цілої серії досить відвертих знімків. При цьому кожне фото "гарячіше" попереднього. Приміром, до цього Настя викликала фурор, показавши стрункі ніжки і підтягнуту фігуру в облягаючому боді. Ще раніше Настя знялася у відвертому міні і короткому топі.

На новому знімку Каменських перевершила очікування шанувальників і нарешті показала "попу як у Кім". Співачка позує у відвертій позі, розвернувшись напівбоком до камери і зігнувши в принадній позі. Одним словом, Каменських продемонструвала свій накачаний "горішок".

Настя Каменських

Спокуслива Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

І все ж цікаво, що шанувальники виконавиці досить неоднозначно сприйняли її новий пост. Серед десятків захоплених коментарів знайшлися і ті, хто розкритикував Настю за надмірну відвертість. Деякі дорікнули, що виконавиці пора розбавити свої фото чимось новим, а не тільки "попою".

  • "Може, запустити хештег #мозгикакуцукерберга наприклад? Є шанс хоча б на короткий час переключитися з поп на що-небудь ще"
  • "Точно, вже своїм з**ом набридла( Настя, придумай щось новеньке"
  • "Не зовсім нормально постійно виставляти такі фото!"
  • "Красива, але ти ж артистка, навіщо постійно попу показувати? Красиве обличчя, прекрасний голос"
  • "Настя, ти найкраща! Продовжуй в тому ж дусі"
  • "У Кім видно горби від ліпофілингу, а тут шкіра гладка"
  • "Ти просто бомба"
  • "О Боже мій Попа навіть краща ніж у Кім"
  • "Настюш, ти мій ідеал"
  • "Фігура дуже красива! Розумниця"

Зазначимо, що тим часом кліпу на пісню "Попа как у Ким" зібрав вже більше 9,5 млн переглядів.

Настя Каменських – Попа як у Кім

Нагадаємо, раніше стильна Настя Каменських приміряла образ а-ля "кислотні 80-е". У мережі її навіть назвали "рожевою цукеркою".

Без макіяжу і в сміливому вбранні: Настя Каменських захопила шанувальників Потап фото робив? Настя Каменських повністю оголилася на камеру
Новини України Настя Каменських
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