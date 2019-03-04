Настя, не дражни! Спокусливі форми Каменських викликали неоднозначну реакцію мережі

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Одні шанувальники попросили більше таких фото, інші розкритикували Каменських за відвертість

Настя Каменських на хвилі популярності свого нового хіта "Попа как у Ким" вирішила не на жарт розохотити шанувальників. Так, на своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала нове фото з цілої серії досить відвертих знімків. При цьому кожне фото "гарячіше" попереднього. Приміром, до цього Настя викликала фурор, показавши стрункі ніжки і підтягнуту фігуру в облягаючому боді. Ще раніше Настя знялася у відвертому міні і короткому топі.

На новому знімку Каменських перевершила очікування шанувальників і нарешті показала "попу як у Кім". Співачка позує у відвертій позі, розвернувшись напівбоком до камери і зігнувши в принадній позі. Одним словом, Каменських продемонструвала свій накачаний "горішок".

Спокуслива Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

І все ж цікаво, що шанувальники виконавиці досить неоднозначно сприйняли її новий пост. Серед десятків захоплених коментарів знайшлися і ті, хто розкритикував Настю за надмірну відвертість. Деякі дорікнули, що виконавиці пора розбавити свої фото чимось новим, а не тільки "попою".

"Може, запустити хештег #мозгикакуцукерберга наприклад? Є шанс хоча б на короткий час переключитися з поп на що-небудь ще"

"Точно, вже своїм з**ом набридла( Настя, придумай щось новеньке"

"Не зовсім нормально постійно виставляти такі фото!"

"Красива, але ти ж артистка, навіщо постійно попу показувати? Красиве обличчя, прекрасний голос"

"Настя, ти найкраща! Продовжуй в тому ж дусі"

"У Кім видно горби від ліпофілингу, а тут шкіра гладка"

"Ти просто бомба"

"О Боже мій Попа навіть краща ніж у Кім"

"Настюш, ти мій ідеал"

"Фігура дуже красива! Розумниця"

Зазначимо, що тим часом кліпу на пісню "Попа как у Ким" зібрав вже більше 9,5 млн переглядів.

Настя Каменських – Попа як у Кім

Нагадаємо, раніше стильна Настя Каменських приміряла образ а-ля "кислотні 80-е". У мережі її навіть назвали "рожевою цукеркою".