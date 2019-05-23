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Справжні королеви: Оля Полякова та MARUV помірялися довгими ніжками

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.05.2019 - 12:26
Справжні королеви: Оля Полякова та MARUV помірялися довгими ніжками
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачки з'явилися разом на концерті в Харкові

Оля Полякова вирішила оригінальним чином подякувати Харкову за теплий прийом. Українська Королева ночі поділилася з багатотисячною армією шанувальників яскравим і вельми ефектним фото на своїй instagram-сторінці. Співачка позує в оточенні свого гьорлз-бенду. При цьому всі дівчата на фото також позують в супер яскравих нарядах.

Зазначимо, що 22 травня на стадіоні "Металіст" у Харкові пройшов масштабний концерт з запрошеними гостями, серед яких Оля Полякова, Марув, Гайтана...

Співачка показала декілька відео в розділі сторіз, а також і фінальне фото: "Харків це було круто!" – підписала знімок Полякова.

Справжні королеви: Оля Полякова та MARUV помірялися довгими ніжками

Справжні королеви: Оля Полякова та MARUV помірялися довгими ніжками

Ефектна Оля Полякова зі своїм гьорлз-бендом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники Полякової також поспішили залишити відгук під її знімків. Багато були присутні на концерті і зазначили, що виступ їхньої улюблениці було не менш крутим.

  • Живий звук-це круто. Це було шикарно. Ти КОРОЛЕВА!
  • Бачила! Підтримувала! Було круто! Шахтар-чемпіон! Оля - молодець)
  • Дякую Оля, це правда було круто! Завтра, сподіваюся, голос повернеться)
  • Так, Оля, ти була найкращою!
  • Ти була справжньою королевою!
  • Підірвала просто!
  • Було супер! Стадіон вибухнув!
  • Було мега круто! Дякую за емоції!!
  • Скільки красивих ніжок, ух...

До речі, MARUV в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці також поділилася спільним фото з Поляковою Обидві виконавиці позують у відвертих сценічних костюмах. На Анні Корсун "традиційне" чорної боді. На Поляковій – червоний боді-корсет і золота корона.

"Якщо б ми були дуетом, то він би називався NOGI", - з гумором підписала "довгоногі" фото MARUV.

MARUV і Оля Полякова

MARUV і Оля Полякова (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше MARUV епатувала новим образом. Скандальна співачка з'явилася на публіці в латексних велосипедках і "човниках" з шкарпетками.

Раніше MARUV побувала в Монако, де відвідала казино і навіть пішла з виграшем, а також показала апетитні форми в купальнику з трендовим принтом.

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