Справжні королеви: Оля Полякова та MARUV помірялися довгими ніжками

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачки з'явилися разом на концерті в Харкові

Оля Полякова вирішила оригінальним чином подякувати Харкову за теплий прийом. Українська Королева ночі поділилася з багатотисячною армією шанувальників яскравим і вельми ефектним фото на своїй instagram-сторінці. Співачка позує в оточенні свого гьорлз-бенду. При цьому всі дівчата на фото також позують в супер яскравих нарядах.

Зазначимо, що 22 травня на стадіоні "Металіст" у Харкові пройшов масштабний концерт з запрошеними гостями, серед яких Оля Полякова, Марув, Гайтана...

Співачка показала декілька відео в розділі сторіз, а також і фінальне фото: "Харків це було круто!" – підписала знімок Полякова.

Ефектна Оля Полякова зі своїм гьорлз-бендом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники Полякової також поспішили залишити відгук під її знімків. Багато були присутні на концерті і зазначили, що виступ їхньої улюблениці було не менш крутим.

Живий звук-це круто. Це було шикарно. Ти КОРОЛЕВА!

Бачила! Підтримувала! Було круто! Шахтар-чемпіон! Оля - молодець)

Дякую Оля, це правда було круто! Завтра, сподіваюся, голос повернеться)

Так, Оля, ти була найкращою!

Ти була справжньою королевою!

Підірвала просто!

Було супер! Стадіон вибухнув!

Було мега круто! Дякую за емоції!!

Скільки красивих ніжок, ух...

До речі, MARUV в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці також поділилася спільним фото з Поляковою Обидві виконавиці позують у відвертих сценічних костюмах. На Анні Корсун "традиційне" чорної боді. На Поляковій – червоний боді-корсет і золота корона.

"Якщо б ми були дуетом, то він би називався NOGI", - з гумором підписала "довгоногі" фото MARUV.

MARUV і Оля Полякова (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше MARUV епатувала новим образом. Скандальна співачка з'явилася на публіці в латексних велосипедках і "човниках" з шкарпетками.

Раніше MARUV побувала в Монако, де відвідала казино і навіть пішла з виграшем, а також показала апетитні форми в купальнику з трендовим принтом.