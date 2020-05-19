Насолода для очей: Катерина Кухар в сукні-вишиванці зачарувала святковим фотосетом

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар і Стоянов до Дня вишиванки вже готові!

Катерина Кухар і Олександр Стоянов поступово виходять з домашньої ізоляції в зв'язку з карантином. Весь цей час зіркова пара проводила вдома зі своїми дітьми - Тимуром і Настею. Нарешті, після дуже тривалої перерви з'явилася можливість знову зануритися в робочі будні.

Українська прима-балерина розсекретила свою нову модну зйомку, приурочену до Дня вишиванки, який відзначають 21 травня. Поки що Кухар не уточнює, для якого саме глянцю або телеканалу проходить зйомка. Але вже зараз шанувальники можуть розглянути її розкішний образ.

Катерина позує в яскравій сукні-вишиванці насиченого жовтого кольору. Сукня декорована пишними воланами, а також різнокольоровими квітами на рукавах і подолі. У зйомці також бере участь чоловік Катерини - прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов. На чоловікові також образ з національним колоритом - під блакитні джинси з дірками на колінах Стоянов надів чорну вишиванку з багатою білою вишивкою.

Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Атмосферна фотосесія проходила в історичній місцевості в Києві - Пирогів. На території Музею народної архітектури та побуту України, музею під відкритим небом, в якому з документальною достовірністю представлені пам'ятки матеріальної культури всіх областей України.

Також зоряна пара в колоритних костюмах позує поруч з білим конем.

“Ідеальна карантинна локація для нових зйомок. Сьогодні готувалися до Дня вишиванки і насолоджувалися українськими пейзажами", - підписала відео Кухар.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар умилила спільним балетним тренуванням з 5-річною донькою. Дівчинка вже приємно дивує батьків своєю гнучкістю і здібностями.

Автор: Юля Петрова