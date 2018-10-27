"Насильно милим не будеш": Марія Максакова зізналася у складних стосунках із матір'ю

Фото: Марія Максакова (РБК-Україна)

Іноді їй було приємно побути в ролі матері

Відома оперна співачка, вдова загиблого російського депутата Дениса Вороненкова Марія Максакова зізналася, що у неї з мамою складні відносини. Про це знаменитість розповіла виданню Starhit.ru.

"Це складно зробити. Безумовно, я не прихильниця конфлікту з мамою, але вона сама вибрала свій шлях. Я пробувала привітати її з днем народження, подзвонила їй — вона кинула трубку. Насильно милим не будеш", - сказала вона.

У той же час Максакова уточнила, що жінці "іноді було приємно побути в ролі мами".

"Треба визнати, інколи їй було приємно побути в ролі моєї мами, але в цілому, вона мене ніколи особливо не любила, а зараз, мабуть, все загострилося", - підкреслила вона.

Нагадаємо, оперна співачка і політик Марія Максакова повідомила про напад на її квартиру в Києві. Артистка стверджує, що змушена була терміново повернутися додому, оскільки 15 чоловік увірвалися в її апартаменти, де знаходився маленький син зірки.

Як ми повідомляли раніше, співачка Марія Максакова, вдова вбитого в Києві колишнього російського депутата Дениса Вороненкова, яка живе в українській столиці, знову вийшла заміж.

Раніше Максакова розповіла про погрози від замовника вбивства її чоловіка.

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