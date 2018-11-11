"Нас не зловили": Монатік пішов на "злочин" заради нового кліпу (відео)

Відео: Монатік розповів про зйомки нового кліпу у Венеції (Youtube-канал/Світське життя)

Популярний український співак Дмитро Монатік розповів про те, як "переступив закон" заради зйомок нового кліпу у Венеції. Про це він розповів в інтерв'ю Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Я в дитинстві купався в річці Стир. Просто не брезглива людина. Але ви розумієте, це не класно буде, якщо вони скажуть, що у венеціанські канали можна стрибати. Що тоді там буде відбуватися. Там штраф 500 євро за подібні стрибки. Але нас не спіймали", - сказав він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

У той же час Монатік уточнив, що, не дивлячись на відверті сцени, його дружина його не ревнувала.

"Я не даю приводу. Ми максимально розуміємо, що таке наша професія, а що таке особисте життя. А там я ніколи не давав приводу для ревнощів", - підкреслив він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Додамо, що "Мажор" режисера Костянтина Статського був внесений у список заборонених в Україні російських фільмів і серіалів ще в 2015 році. Зараз над проектом працює Ігор Твердохлєбов. Крім того, слід зазначити, що зйомки першого сезону серіалу проходили навесні, влітку і восени 2013 року в Києві. А продюсер проекту - Олександр Цекало - колишній чоловік Лоліти Мілявської, яка не знає, хто такий Сенцов.

До речі, 7 листопада вийшов саундтрек третього сезону серіалу. До нього увійшли пісні російських і зарубіжних виконавців, в тому числі, артистів-українофобів L'One і Марнотрата.

Раніше ми писали про те, що Монатік попросив допомоги для дитини.

Відео: РБК-Україна