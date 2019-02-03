"Набіжать папараці": Влад Топалов розчулив мережу фото з сином на прогулянці

Співак розповів, де краще гуляти з дитиною

Российский певец и супруг телеведущей Регины Тодоренко показал трогательное фото, сделанное во время прогулки с сыном. Кадром семейного променада он поделился в Instagram.

Молодой папа запечатлел себя с коляской и отметил, что вечная спешка за рулем не дает ему возможности посмотреть по сторонам, а сейчас он запросто гуляет между дорог. Также музыкант попросил помощь у подписчиков и поинтересовался, где в центре Москвы можно спокойной пройтись.

"Мы с сыном гулять по бульварам! Забавно! Я на машину тут проезжаю каждый день..... А вот тут, между дорог, гуляю впервые в жизни! Во дела! Где в центре тихо погулять без машин?" - задал вопрос он.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники певца начли советовать ему различные локации, а также отметили, что им приятно наблюдать папу с малышом во время совместного времяпровождения. Также к дискуссии подключился коллега Влада, певец Сергей Лазарев.

"Ща папарацци набегут", - предостерег своего приятеля известный исполнитель.

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Другие же пользователи прониклись проблемами молодого отца и начали его хвалить за заботу о сыне.

"Как это приятно, когда папы с ребенком гуляют", "Счастливый папаша", "Влад, очень приятно видеть Вас и Ваши счастливые глаза!", "Это невероятно мило", "Так держать!", "Вот так вот, с рождением ребёнка и на мир смотришь по-новому!", "Мне так нравится ваша пара, будьте счастливы! Оставайтесь такими же!" - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов показала фотоотчет со своей поездки в Одессу, на родину телеведущей.

Ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов прокатились на вертолете и рассказали о своих эмоциях от полета.

К слову, Регина Тодоренко с помощью пикантного соблазнительного снимка анонсировала съемки нового сезона своей программы "Пятница с Региной".

Видео: РБК-Украина