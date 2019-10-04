"На Даху Я": Епатажний сингл і кліп від нового музичного гурту - NZK

Група NZK

Автором музики і слів став хітмейкер Олексій Потапенко спільно з NAPILNIKом

Новий музичний гурт NZK, який поєднав у собі досвід NAPILNIKa (Вася Котляров, музикант, екс-учасник гурту «NewZcool»), ZMEY (Сергій Семенов, екс-учасник гурту «4 Короля») та креатив GORDAЯ (Євгенія Гордая, епатажна артистка, переможниця реаліті «100 в 1»), презентував свій дебютний сингл і кліп на україномовний трек «На Даху Я». Прем'єра відбулася на офіційному каналі YouTube та на всіх музичних майданчиках.

«На Даху Я», з одного боку, - суцільна провокація з грайливою сатирою та колючими каламбурами, а з іншого - романтична історія закоханих душ, що загубилися. Пісня натякає: не потрібно вестися на провокацію, шукай і оберігай справжнє кохання. Трек має великий вірусний потенціал, адже учасники гурту спритно жонглюють гострими каламбурами в тексті пісні. Більш того, втором музики та слів став хітмейкер Олексій Потапенко спільно з NAPILNIKом.

NZK - На Даху Я

Кліп на сингл - ексцентричний ребус для слухача, в алегоричних образах і символах зашифровані секретні меседжі. І розкрити їх можна разом з текстом. Так, образ русалки втілює потяг кожної живої істоти до кохання. А сцена з головою в т̶р̶у̶с̶а̶х̶ натякає на те, що в пошуках щирого почуття ми сліпо плутаємо його з одноразовою пристрастю.

«Такою алегорією та іронією ми хочемо нагадати про те, що хоч справжнє щире почуття знайти і складно, але воно того варте. Ми хочемо показати, що креативу є місце всюди: і в коханні, і в провокації», - прокоментували учасники гурту.

Із творчою складовою треку «На Даху Я» допомагав Потап, оскільки він давно знайомий з NAPILNIKом і не міг не допомогти. Зухвалий стиль Потапа чітко впізнається в приспіві: «У цій пісні - вся моя любов до гри слів, небанальних словосполучень. Це те, що я люблю. І взагалі, я кайфанув від нашої роботи на студії. NAPILNIKа знаю особисто давно, тому не міг не допомогти з треком. За Євгенією GORDAЯ спостерігав в Instagram. У неї особливий, незвичайний напір, тому бачу в ній майбутню суперзірку. Трек, поза будь-якими сумнівами, має всі шанси стати суперхітом, адже колючі каламбури українською охоче засядуть в головах слухачів».

Незважаючи на те, що прем'єра відбулася лише сьогодні вранці, новинка вже потрапила в «Гарячі треки» на Apple Music поряд з уже популярними хітами. Також трек вже доступний до прослуховування і скачування на всіх музичних майданчиках.

Цієї суботи NZK зарядять своєю енергетикою телеглядачів популярного вокального шоу «Х-фактор» на каналі СТБ. Виступ команди зачепив не лише глядачів, а й журі.

«Хтось із гумором сприйме таку зухвалу гру слів, а комусь це не сподобається. Але пісня точно зачепить кожного. У цьому я переконалася на «Х-факторі», тому що виступом NZK всі були шоковані. І коли вони попросили допомогти з релізом треку «На Даху Я», я не змогла відмовити, а команда моєї креативної компанії NICE2CU підтримала моє рішення», - зазначила Настя Каменських.

Такий яскравий музичний коктейль вдався завдяки влучному симбіозу учасників гурту - NAPILNIK і ZMEY змогли доповнити свій досвід в шоу-бізнесі епатажем Жені GORDAЯ, яка задає гурту лютого драйву, адже вміє йти вперед і перемагати, що довела своїм тріумфом в реаліті-шоу.