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"Ми шведська сім'я": чоловік Тодоренко "засвітився" в обіймах моделі

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.01.2019 - 14:29
"Ми шведська сім'я": чоловік Тодоренко "засвітився" в обіймах моделі
Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Красуня поділилася "компрометуючим" відео з Топаловим в мережі

У мережі розгорається скандал навколо сім'ї української ведучої Регіни Тодоренко і російського співака Влада Топалова - шанувальники запідозрили артиста в зраді дружині і матері його сина. Причиною стало відео, яке опублікувала на своїй сторінці в Instagram модель і світська левиця Кіра Арсеніна - на ньому вона ніжно притискається до Топалова.

"А колись я запалювала під його пісні", - написала красуня під публікацією.

Відео: (instagram.com/arseninakira)

"Компрометуюче" відео дало привід запідозрити Влада і Кіру в романі і викликало обговорення у коментарях.

Багато користувачів мережі розкритикували дівчину, нагадавши їй, що у Топалова є законна дружина і маленька дитина.

При цьому сама Арсеніна на запитання одного з підписників, чи вони є парою, іронічно відповіла: "Ну, звичайно, тепер ми шведська сім'я!!! Малюка втрьох виховуємо".

&quot;Ми шведська сім'я&quot;: чоловік Тодоренко &quot;засвітився&quot; в обіймах моделі&quot;Ми шведська сім'я&quot;: чоловік Тодоренко &quot;засвітився&quot; в обіймах моделі

Скріншот коментарів: (instagram.com/arseninakira)

"Чого ти трешся об чужого чоловіка", "Так притиснулася п*здець. У нього дружина і дитина. Такі ТВАРІ баби є все ж, а!! Фу!", "Я б очі на одне місце натягнула тієї, яка до мого мужику так тулилася", "Влад, ну як же тобі не соромно??! Я просто не розумію... Навіщо ти так поводишся з Регіною??? У вас прекрасна дитина, але ти, як ніби й не знаєш, що вона є у тебе...", - обурюються фоловери.

&quot;Ми шведська сім'я&quot;: чоловік Тодоренко &quot;засвітився&quot; в обіймах моделі&quot;Ми шведська сім'я&quot;: чоловік Тодоренко &quot;засвітився&quot; в обіймах моделі

&quot;Ми шведська сім'я&quot;: чоловік Тодоренко &quot;засвітився&quot; в обіймах моделі&quot;Ми шведська сім'я&quot;: чоловік Тодоренко &quot;засвітився&quot; в обіймах моделі

Скріншот коментарів: (instagram.com/arseninakira)

Втім, знайшлося й чимало таких, які підтримали модель і зазначили, що вони добре виглядають разом. Інші ж заявили, що Влад її недостойний.

"Ти прикрашаєш будь-якого чоловіка", "Цей Топалов Вас мадам не гідний!", "Ти просто ідеальна!! і поруч з тобою я бачу хлопця набагато крутіше ,ніж Влад", "Мила. Ти варта кращого, ніж Влад. Дай Бог, щоб ти була щаслива. Мені подобається твоя щирість, красуня", "Гарно виглядаєте", "Кіра... навіщо такій красивій людині як ти .. така не зрозуміла людина як Владик Топалов.. бережи себе", "Топалов посміхається так з тобою))" - вважають підписники.

&quot;Ми шведська сім'я&quot;: чоловік Тодоренко &quot;засвітився&quot; в обіймах моделі&quot;Ми шведська сім'я&quot;: чоловік Тодоренко &quot;засвітився&quot; в обіймах моделі

Скріншот коментарів: (instagram.com/arseninakira)

Самі Тодоренко і Топалов ніяк не відреагували на підозри фанів.

Відзначимо, що 30-річна уродженка Ростова-на-Дону Кіра Арсеніна в минулому була професійною моделлю. Зараз вона перебуває у відносинах з російським мільйонером, однак його ім'я дівчина тримає в строгому секреті.

&quot;Ми шведська сім'я&quot;: чоловік Тодоренко &quot;засвітився&quot; в обіймах моделі

Фото: (instagram.com/arseninakira)

При цьому вона регулярно вихваляється в соцмережі, яке розкішне життя забезпечив їй коханий.

&quot;Ми шведська сім'я&quot;: чоловік Тодоренко &quot;засвітився&quot; в обіймах моделі&quot;Ми шведська сім'я&quot;: чоловік Тодоренко &quot;засвітився&quot; в обіймах моделі

Фото: (instagram.com/arseninakira)

Нагадаємо, чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов шокував мережу виснаженим виглядом.

Ми також писали про те, що Регіна Тодоренко назвала гігантську цифру на вагах після пологів. Вона зізналася, що не могла зупинитися і весь час їла борошняне.

Раніше Тодоренко розкрила причину, по якій приховувала вагітність.

Відео: РБК-Україна

"Їла і плакала": Тодоренко назвала гігантську цифру на вагах після пологів "Боляче було": Тодоренко розкрила причину, по якій приховувала вагітність
Новини України Влад ТопаловсемьяРегіна Тодоренко
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