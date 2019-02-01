"Ми плачемо": Леся Нікітюк показала, що її засмутило на Мальдівах

Телеведуча з тремтінням в голосі попрощалася з персоналом готелю

Леся Никитюк, которая недавно побывала в одном из самых необычных ресторанов в мире и поужинала на шестиметровой глубине с видом на морское дно и экзотических рыб, призналась, что кое-что на даже на райских Мальдивах может вызвать горькие слезы.

Телеведущая опубликовала снимки, на которых она стоит на пирсе среди невероятного количества чемоданов и сумок.



Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

"Good by Maldives! Спасибо за прекрасный отдых и массу эмоций. Моя # инстаРодина ждите #Vlog и встречайте в Киеве. P.S. Мы с Ольгой Юрьевной плачем. Плачут даже люди с часами Rolex на руках. Это были незабываемые и веселые Мальдивские выходные)) Киев-Хмельницкий встречай", - написала она под фото.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

В Instagram-stories Леся также опубликовала несколько коротких видео прощания с персоналом отеля, на которых она сказала, что единственное, что заставляет плакать на Мальдивах — это отъезд домой из этого райского уголка.

Подписчики Леси пожелали ей хорошего пути домой и удивились невероятному количеству чемоданов артистки, предположив, что та взяла на острова весь свой гардероб.

Скриншот: Комментарии к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Жесть) сколько чемоданов)"

"Ох ни че себе сколько чемоданов! Вы пол дома с собой взяли"

"Половину гардероба хоть успели одеть?"

"Не мало чемоданов?

"Вы что там весь гардероб брали?" - спросили подписчики.

На что звезда отшутилась.

"А что вас смущает? Вы думаете я голая туда поехала?))" - ответила Леся.

Напомним, что недавно Леся Никитюк на Мальдивах посадила пальму и назвала ее в свою честь.

А еще она покорила своих поклонников пляжным фотосетом в купальнике.

Факты о Лесе Никитюк (видео: РБК-Украина)