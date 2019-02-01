"Ми плачемо": Леся Нікітюк показала, що її засмутило на Мальдівах

Телеведуча з тремтінням в голосі попрощалася з персоналом готелю
Леся Никитюк, которая недавно побывала в одном из самых необычных ресторанов в мире и поужинала на шестиметровой глубине с видом на морское дно и экзотических рыб, призналась, что кое-что на даже на райских Мальдивах может вызвать горькие слезы.
Телеведущая опубликовала снимки, на которых она стоит на пирсе среди невероятного количества чемоданов и сумок.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
"Good by Maldives! Спасибо за прекрасный отдых и массу эмоций. Моя # инстаРодина ждите #Vlog и встречайте в Киеве. P.S. Мы с Ольгой Юрьевной плачем. Плачут даже люди с часами Rolex на руках. Это были незабываемые и веселые Мальдивские выходные)) Киев-Хмельницкий встречай", - написала она под фото.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
В Instagram-stories Леся также опубликовала несколько коротких видео прощания с персоналом отеля, на которых она сказала, что единственное, что заставляет плакать на Мальдивах — это отъезд домой из этого райского уголка.
Подписчики Леси пожелали ей хорошего пути домой и удивились невероятному количеству чемоданов артистки, предположив, что та взяла на острова весь свой гардероб.
Скриншот: Комментарии к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Жесть) сколько чемоданов)"
"Ох ни че себе сколько чемоданов! Вы пол дома с собой взяли"
"Половину гардероба хоть успели одеть?"
"Не мало чемоданов?
"Вы что там весь гардероб брали?" - спросили подписчики.
На что звезда отшутилась.
"А что вас смущает? Вы думаете я голая туда поехала?))" - ответила Леся.
Напомним, что недавно Леся Никитюк на Мальдивах посадила пальму и назвала ее в свою честь.
А еще она покорила своих поклонников пляжным фотосетом в купальнике.
Факты о Лесе Никитюк (видео: РБК-Украина)