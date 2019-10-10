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"Чоловік відчув недобре": Аліна Гросу ледь не загинула на зйомках нового кліпу на пісню "Луна" (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.10.2019 - 11:21
"Чоловік відчув недобре": Аліна Гросу ледь не загинула на зйомках нового кліпу на пісню "Луна" (відео)
Аліна Гросу (фото: прес-служба)

Гросу приголомшила історією зі зйомок кліпу

Аліна Гросу нарешті порадувала шанувальників довгоочікуваною відеороботою, яку анонсувала кілька днів поспіль. Так, середина осені ознаменувався виходом нової танцювально-ліричної композиції співачки під назвою "ЛУНА". Пісня про самотню дівчину, яка танцює під неоновим світлом місяця стала шостим синглом нової музичної епохи (нового музичного етапу) співачки GROSU. До речі, раніше Гросу показала свого вірного лицаря.

У супроводжуючому відео Аліна постає в ніжному, чуттєвому і жіночому образі. Дія у майже 4-хвилинному кліпі відбувається під водою.

GROSU - Місяць

"Кожен з нас переживав розлуку, розставання, втрати... В такі моменти виникає непереборна потреба поділитися з кимось про свої переживання. У цьому ролику героїня кліпу виливає душу своїй подрузі - луні, яка на той момент опинилася єдиною підтримкою у важку хвилину", - розповіла співачка.

&quot;Чоловік відчув недобре&quot;: Аліна Гросу ледь не загинула на зйомках нового кліпу на пісню &quot;Луна&quot; (відео)

Зйомки кліпу були непростими. Співачці довелося провести 14 годин під водою з відкритими очима. Пишні сукні, в яких з'явилася співачка, тільки ускладнювали руху у воді.

"Наприкінці знімального дня я була настільки знесилена, що ледь не потонула, захлинувшись водою. Занурення мого тіла на дно всі сприйняли трюком і всі продовжували спостерігати як я лежу і не подаю ознаки життя. Слава Богу мій чоловік Саша відчув недобре і кинувся рятувати мене", - зізналася Аліна.

Прем'єра кліпу відбулася на офіційному youtube-каналі співачки.

&quot;Чоловік відчув недобре&quot;: Аліна Гросу ледь не загинула на зйомках нового кліпу на пісню &quot;Луна&quot; (відео)

&quot;Чоловік відчув недобре&quot;: Аліна Гросу ледь не загинула на зйомках нового кліпу на пісню &quot;Луна&quot; (відео)

Аліна Гросу у новому кліпі на пісню "Луна"

Тим часом у мережі вже з'явилися перші відгуки на новий кліп:

  • "Приголомшлива Аліна!!! Кліп гарний, пісня просто ульот!"
  • "Кліп гарний і чуттєвий вийшов, а пісня класна"
  • "Красивий кліп і пісня сподобалася, молодець Аліна!"
  • "Аліна однозначно заслуговує на звання" краща співачка і найкраща пісня в цьому році! Хіт за хітом! Гідна робота! Браво!"
  • "Зовсім новий рівень! Браво!"
  • "Круто! Гарний кліп, монтаж ідеальний"

&quot;Чоловік відчув недобре&quot;: Аліна Гросу ледь не загинула на зйомках нового кліпу на пісню &quot;Луна&quot; (відео)&quot;Чоловік відчув недобре&quot;: Аліна Гросу ледь не загинула на зйомках нового кліпу на пісню &quot;Луна&quot; (відео)

Скріншот коментарів: youtube.com/GROSU

Нагадаємо, раніше Гросу заінтригувала атмосферними фото з Данії. Співачка зачарувала яскравими кадрами з Копенгагена.

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