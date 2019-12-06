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"Чоловік мене вб'є!" Регіна Тодоренко розкрила правду про своїх побачення

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.12.2019 - 13:41
"Чоловік мене вб'є!" Регіна Тодоренко розкрила правду про своїх побачення
Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Ведуча заговорила про найкраще та найгірше побачення в житті

Регіна Тодоренко і Влад Топлов здаються просто ідеальною парою. Вони з повагою, любов'ю і трепетом ставляться один до одного і душі не чують в синочкау Міші, якому 6 грудня виповнився один рік. Реіна зазначає, що, як і в будь-якій сім'ї, у них з Владом трапляються конфлікти, але це не заважає їх щасливого сімейного життя. У бліц-інтерв'ю Дмитра Шепелєва "Мамки. 50 питань красивій жінці" Регіна пройшла зважилася на одкровення про особисте, а також проговорилася про найкраще та найгірше побаченні в життя.

Ведуча зізналася, що обранець – її ідеальний чоловік. В представниках сильної статі вона цінує щедрість, доброту і почуття гумору.

Зірка зазначила, що до Влада не зустрічалася з відомими чоловіками. Вона також висловилася про краще побаченні у своєму житті.

&quot;Чоловік мене вб'є!&quot; Регіна Тодоренко розкрила правду про своїх побачення

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Якщо я скажу, яким було моє найкраще побачення, мій чоловік мене вб'є. У мене ще не було кращого побачення. Напевно, воно скоро буде з чоловіком!" - вийшла з незручної ситуації Регіна.

А ось про гірше побаченні в житті ведуча розповіла охоче. "Призначила відразу трьом хлопцям на один і той же час. Я вийшла з-за рогу. Подивилася, що тусується три чувака і така: "Яка ж я дурна! Треба було призначати на різний час!" І втекла", - зі сміхом згадала вона.

&quot;Чоловік мене вб'є!&quot; Регіна Тодоренко розкрила правду про своїх побачення

Тодоренко і Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Також Регіна назвала найромантичніше місце на Землі для подорожей удвох – це острів Балі. А ось полетіти втрьох з дитиною краще в Дубаї або Лос-Анджелес.

Не обійшлося і без спогадів про численні подорожі Регіни в рамках тревел-шоу "Орел і Решка". Ведуча озвучила, яке незвичайне місце для ночівлі у неї було. "Я спала з мозамбіканцем в одному ліжку", - зізналася вона.

Відео: YouTube/Дмитро Шепелєв

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко згадала про знайомство з майбутньою свекрухою.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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