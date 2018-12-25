Чоловік Ані Лорак зворушив раптовим душевним зізнанням

Фото: Ані Лорак з чоловіком і дочкою (instagram.com/anilorak)

Мурат Налчаджиоглу показав, як спілкується з донькою онлайн

Чоловік популярної співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона знаходиться в процесі розлучення, показав в Instagram - "історіях" зворушливі кадри з донькою Софією.

Батько ніжно підписав фото і відео: "Моя нескінченна любов". Донька артистки і ресторатора демонструє татові на камеру іграшку у вигляді кумедного рожевого поросяти і посміхається.

Скріншоти (instagram.com/muratnalca)

Мурат також не може стримати емоцій. Судячи з кадрів, під час онлайн-спілкування з Софією чоловік Лорак їздить в авто.

Скріншоти (instagram.com/muratnalca)

До речі, 24 грудня відбулося перше засідання Шевченківського районного суду у справі про розлучення Лорак і Налчаджіоглу. Правда, ні співачка, ні її чоловік в залі так і не з'явилися. Адвокати пари попросили проводити подальші засідання в закритому режимі, і їх прохання було задоволене.

Раніше, після появи в пресі новин про розлучення, Налчаджіоглу залишив у "історіях" свого фотоблогу недвозначні цитати, зазначивши, що має намір почати життя спочатку в 2019 році, а також натякнув, що незабаром всі випробування залишаться в минулому.

Напередодні католицького Різдва Ані Лорак опублікувала на своїй сторінці в Instagram милий спільним знімок з донькою. Артистка і дівчинка одягнені в розкішні святкові сукні і позують в обнімку. У "сториз" співачка поділилася ще одним кадром, на якому витончено тримає дочку за руку.

Відео: РБК-Україна