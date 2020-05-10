Мурашки по шкірі: Слава з НеАнгелів зворушила до сліз пронизливими фото з пологового будинку

Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

Співачка поділилася унікальними фото з сином та донькою

Слава Камінська з гурту НеАнгели – двічі мама. Вона виховує погодків Леонарда і Лауру. Хлопчик росте точною копією тата, пластичного хірурга Едгара Камінського, який з гордістю демонструє таланти і здібності сина в мережі. А ось непосида і модниця Лаура дуже схожа на зіркову маму. Співачка часто публікує знімки малюків в Instagram, а до особливого свята, Дня матері (10 травня) підготувала щось ексклюзивне.

Артистка показала на фото перші хвилини життя дітей, коли малюків у пологовому будинку прикладають до грудей, а материнському щастю немає меж. На одному з кадрів Слава плаче від щастя, не в силах стримати емоції.

"Найпрекрасніше , що може статися з жінкою. Ось так виглядає ЛЮБОВ! Мама , дякую за життя", - підписала вона пронизливі фото.

Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

Душевні знімки оцінили шанувальники співачки і навіть Леся Нікітюк залишила смайли-сердечка під постом.

Боже, які фото. Без слів ... вони прекрасні емоції які красномовніші будь-яких слів. Славочка, зі святом будь щаслива і кохана

Боже... Яке фото! Таке справжнє

Вав.....друга фотка крута

Так мило і зворушливо

Мурашки по шкірі від ваших фотографій!

Так , непередавані емоції!

Це неймовірно щастя, і ці перші моменти тільки мама може відчути

Душевні фото

Слава, як це мило

Скріншот коментарів

Раніше Слава Камінська з гурту НеАнгели розповіла про бійки та конфлікти з колегою по дуету Вікторією Смеюхой.