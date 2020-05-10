Мурашки по шкірі: Слава з НеАнгелів зворушила до сліз пронизливими фото з пологового будинку

Співачка поділилася унікальними фото з сином та донькою
Слава Камінська з гурту НеАнгели – двічі мама. Вона виховує погодків Леонарда і Лауру. Хлопчик росте точною копією тата, пластичного хірурга Едгара Камінського, який з гордістю демонструє таланти і здібності сина в мережі. А ось непосида і модниця Лаура дуже схожа на зіркову маму. Співачка часто публікує знімки малюків в Instagram, а до особливого свята, Дня матері (10 травня) підготувала щось ексклюзивне.
Артистка показала на фото перші хвилини життя дітей, коли малюків у пологовому будинку прикладають до грудей, а материнському щастю немає меж. На одному з кадрів Слава плаче від щастя, не в силах стримати емоції.
"Найпрекрасніше , що може статися з жінкою. Ось так виглядає ЛЮБОВ! Мама , дякую за життя", - підписала вона пронизливі фото.
Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)
Душевні знімки оцінили шанувальники співачки і навіть Леся Нікітюк залишила смайли-сердечка під постом.
Скріншот коментарів
Раніше Слава Камінська з гурту НеАнгели розповіла про бійки та конфлікти з колегою по дуету Вікторією Смеюхой.