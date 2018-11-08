До мурашок: Наталя Могилевська представила кліп, присвячений Кузьмі

Відео: Наталя Могилевська - Personal Jesus (youtube.com/Mogylevskaya)

Популярна українська співачка Наталія Могилевська презентувала душевний кліп на пісню Personal Jesus, який вона присвятила своєму другові Кузьмі Скрябіну.

Ідея відео належить подрузі Наталі Могилевської Ользі Навроцькій. Композиція була написана до ювілею Кузьми, в серпні цього року йому виповнилося б 50 років.

За її словами, Кузьма багато чого хотів би сказати сьогоднішній Україні, але вже не може. Саме так народилася її ідея використовувати в кліпі сурдопереклад.

"Я хочу подякувати українській пресі, безпосередньо журналістам за приголомшливу реакцію на пісню Personal Jesus і дуже зворушливі заголовки після прем'єри пісні на каналі 1+1. За всю кар'єру в шоу-бізнесі я не пам'ятаю такої реакції ні на одну з своїх пісень. Я рада знати, що у сфері шоубізу України мене оточують відкриті серця. Я хочу жити в такій Україні, і я вірю, що Кузьма молиться за нас", – розповіла Наталя Могилевська.

Фото: Наталія Могилевська (скріншот з відео)

У своєму Instagram артистка також опублікувала шматочок кліпу.

"Я плачу, люблю і вірю... Дуже чекала на цю Прем'єру. Відчуваю щось особливе цінне, головне... Кузьма... Все як ти хотів... дякую тобі, друже... тепер, я знаю, що в України є свій Personal Jesus - і це Ти", - написала Наталя.

Фото: Наталія Могилевська (скріншот з відео)

Шанувальники дуже позитивно оцінили нову відеороботу Могилевської, зазначивши, що кліп викликав у них мурашки по тілу.

"Це неймовірно сильно! Це любов!", "Наталя, величезна подяка за прекрасну душевну пісню, за творчість, за роботу з дітьми і що Ви розкриваєте їх талант. Кузьма буде жити в наших серцях завжди!! Я живу в Кривому Розі і ми часто приїжджаємо місце де він загинув. Сумую кожен раз", "Чому це так шикарно?", "З перших секунд до мурашок... Дуже чесно.", "Аж мурашки по шкірі забігали!!!", "Дуже душевно. Величезна втрата..." - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів (youtube.com/Mogylevskaya)

Нагадаємо, що раніше відома українська співачка Наталя Могилевська поділилася зворушливими спогадами про загиблого музиканта Андрія Кузьменко.

Зазначимо, що Могилевська озвучила "проблему сучасного світу".

До речі, Ірина Білик випустила кліп у стилі шансон про загадкового Леоніда.

Що ви не знали про Наталі Могилевській (video.rbc.ua)