Можна дивитися вічно: MARUV показала пікантні фото з виступу "для дорослих"

Шанувальники засипали відверту виконавицю захопленими коментарями

Схоже, що співачка MARUV дійсно ніяк не жалкує про свою відмову від участі в Євробаченні 2019, яке відбудеться вже у травні цього року в Тель-Авіві. Анна Корсун довго "не горювала" і відправилася в обіцяні концерти в інших країнах. Так, на своїй instagram-сторінці виконавиця показала дійсно гарячі фото з недавнього міні-виступу. Співачка разом зі своїм гьолз-бендом вирушила в Астану, де в одному з нічних клубів запалила на сцені свої провокаційні танці.

Анна Корсун лише зазначила у публікаціях клуб і лаконічно написала, що "це було чудово".

А от на сторінці клубу повідомляється, що MARUV була запрошена в честь дня народження нічного закладу.

"Вчора ми відсвяткували свій День Народження. Хочемо висловити велику подяку MARUV, що була з нами в цей вечерю Спасибі велике її команді!"

Далі йде ціла низка відвертих фото з виконавицею і її командою "крихіток", як іноді називає їх Марув.

Безумовно, шанувальники співачки не змогли просто так залишити без уваги її нові фото. Підписники буквально засипали акаунт MARUV захопленими коментарями.

Відверта MARUV на сцені нічного клубу Астани (фото: instagram.com/maruvofficial)

"А які наряди будуть влітку? Адже це навіть такі утеплений корсет і панчохи?"

"Від цих фото не відірвати погляд"

"Така маленька сцена для такого гарячого концерту"

"Афігенна! І голос шикарний, все було на вищому рівні"

"Це капець яка робота, дівчата на тренуваннях, напевно, постійно. Так танцювати, це не вийшов і сбацаі. Крута енергетика"

"Ну чому ти така красуня? Та ще й музика - просто вогонь"

"Як завжди, Богиня!"

"Нескінченні ноги! Красуня"

"Ви шикарна і сексуальна! Захоплююся"

"Ти бомба, дитинко"

"Найкраща королева"

"Занадто гаряче"

"Шикардос"

Відверта MARUV на сцені нічного клубу Астани (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше MARUV знялася в гарячій фотосесії для турецького глянцю.

До речі, MARUV несподівано стала блондинкою і душевно заспівала під гітару.