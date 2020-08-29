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Можна вітати? Регіна Тодоренко натякнула на другу вагітність

Субота 29 серпня 2020 09:51
Можна вітати? Регіна Тодоренко натякнула на другу вагітність
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Автор: Марина Настевич

Ведуча залишила інтригуюче повідомлення в соцмережі

Регіна Тодоренко досягла чималого до своїх 30 років - вона успішна телеведуча, щаслива дружина і любляча мама. Зараз дівчина веде кілька авторських проектів, в тому числі і програму про дитяче здоров'я "Регіна+1". У свіжій публікації в своєму Instagram знаменитість поділилася фото зі зйомок, а також зробила інтригуючий натяк.

На знімку Тодоренко сидить в студії на дивані в ніжно-блакитному платті в дрібний квітковий принт. Її волосся зібране в ефектний гладкий хвіст, на обличчі яскравий макіяж, а в руках Регіна тримає великий букет білих троянд, променисто посміхаючись.

"Впевнена, що зовсім скоро мій проект #Регіна+1 буде називатися #РЕГІНА+2", - загадково підписала кадр теледіва.

Можна вітати? Регіна Тодоренко натякнула на другу вагітність

Регіна Тодоренко зачарувала жіночним чином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Звичайно ж, шанувальники тут же зробили висновок, що зірка натякає на другу вагітність, і засипали її привітаннями. Нагадаємо, що з чоловіком Владом Топаловим Регіна виховує сина Михайла, якому восени виповниться два роки.

  • Регіна, нехай буде дуже цікаво дізнатися. Ти, молодець, удачі і успіхів у всьому.
  • Це, що означає Регіна плануєш другої дитини?
  • От просто краса від Бога
  • +1 синочок +2 ще доня
  • Будемо чекати
  • Красуня
  • Так не може бути що вагітна(хоча можна і подумати, що натяк на це йде), вона бере участь в шоу на льоду, а там подения травми і все таке, небезпечно. Мені здається вона вагітність не пішла на це.
  • Це, що означає Регіна плануєш другої дитини?
  • Регіна навряд чи б брала участь у такому травмонебезпечний проекті якщо б чекала малюка!!!! (я маю на увазі фігурне катання)
  • Мені здалося, чи це натяк?
  • +2? інтрига
  • Регіна, вас можна привітати з майбутнім поповненням?

Можна вітати? Регіна Тодоренко натякнула на другу вагітністьМожна вітати? Регіна Тодоренко натякнула на другу вагітність

Скріншот коментарів

Втім, інші фолловери тут же нагадали, що зараз Тодоренко активно готується до участі в російському шоу "Льодовиковий період", де буде змагатися із зірковими колегами в парі з Олімпійським чемпіоном з фігурного катання Романом Костомаровим. Вона багато часу проводить на льоду, відпрацьовуючи рухи і підтримки, що навряд чи стала б робити, будучи в положенні.

Можна вітати? Регіна Тодоренко натякнула на другу вагітність

Регіна Тодоренко готується підкорювати лід у популярному шоу за участю відомих фігуристів (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко розкрила шанувальникам правду про своє життя і показала, як виглядає без косметики.

Також Регіна Тодоренко розповіла про тонкощі взаємодії сучасних дітей і батьків, які хочуть йти в ногу з часом.

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