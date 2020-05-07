Може, з нею він зміниться: Слава Камінська про стосунки з колишнім чоловіком і його нову обраницю

Слава і Едгар Каминские (Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Співачка зізналася, що зберігає хороші стосунки з колишнім чоловіком заради дітей

У червні минулого року солістка групи НеАнгели Слава Камінська розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром і досить важко переживала розставання. Однак спілкуватися вони не перестали - адже у пари залишилися двоє дітей і співачка тільки вітає їх зустрічі з батьком. Останнім часом артистка поділилася кількома сімейними кадрами з дітьми та екс-чоловіком, викликавши чутки про їх можливе возз'єднання. Але сама Слава це заперечує - в недавньому прямому ефірі з Олею Поляковою зірка розговорилася на тему особистого життя і зізналася, що зберігає нормальні відносини з Едгаром заради сина і доньки.

Камінська зауважила, що заради дітей потрібно знаходити спільну мову і в неї це особливих труднощів не викликає.

"А що нам ділити? У кожного є поруч своє тіло, яке можна пом'яти. Чого нам сумувати? У цих дітей все одно інших батьків не буде, тому потрібно якось знаходити спільну мову. Мені це зробити простіше, йому складніше. Може, в силу віку", – заявила співачка і зазначила, що її новому коханому 38 років.

Фото: Слава Камінська з дітьми та колишнім чоловіком (instagram.com/babaslavka)

Також Полякова не могла не запитати про нову обраницю Едгара – Ольгу Багату. Оля прямо поцікавилася у Слави, чи не хотіла б та "видряпати очі нової пасії". На що та навпаки навіть поспівчувала їй, адже їй дістався такий чоловік.

"Вона і так вже вибрала мого чоловіка. Ні, він хороший хлопець! Але для жінки потрібні якісь інші чоловічі якості. Хоча, може, з нею він зміниться. Але мені здається, що ні... Мені особисто не подобалося те, що він чіпав інших жінок (під час пластичних операцій), а ще я сама тягла пакети з продуктами з магазину. Ну куди? Але я сама вибрала таку позицію – все сама, все сама", – поділилася Камінська.

Артистка вважає, що колишній чоловік став відомим хірургом завдяки її впізнаваності. Слава додала, що всі з близького оточення так вважають - крім самого Едгара.

"Він вважає, що всього досяг сам, що він самостійний", - каже виконавиця.

Що стосується особистого життя самої Слави - вона не виключає, що знову вийде заміж.

"Я скоро вийду. Варіанти є різні, а там вже хто візьме. Я розумію, що мій паспорт повинен бути красивим", - заявила зірка.

Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів возз'єдналася з колишнім чоловіком і розчулила сімейним фото на Великдень.