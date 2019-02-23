"Моя суперздібність": стильна Маша Єфросиніна про свій особливий талант

Телеведуча захопила передплатників лаконічним чином від світових брендів

Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая произвела фурор "курортным" образом в топе и кокетливой шляпке, умеет оставатся стильной при любых обстоятельствах. Но это не все таланты знаменитости. О своей суперспобности она рассказала подписчикам в Instagram.

Звезда позирует в брючном костюме приглушенного бордового цвета от Сeline, голубой классической рубашке и лаковых туфлях-лоферах с оригинальным оформлением каблука от Gucci.

"В связи с запуском нового шоу "Дивовижні Люди" я дала много интервью, и практически в каждом меня спрашивали, владею ли я какой-то супер-сверх-способностью? Отвечу честно, товарищи - после того, что мне довелось увидеть на съёмочной площадке проекта - кажется, что моя единственная суперспособность - это умение лежать на диване", - с юмором отметила ведущая.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники оценили стильный наряд Маши, а также стали перечислять другие ее неоспоримые достоинства, такие как умение заинтересовать зрителя, потрясающе вести программы и расти над собой.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Шикарна", "Улыбка голливудская. Очень красивая и стильная, а костюмчик подчеркивает утонченную фигуру", "Феноменальная способность с каждым годом становится все лучше и красивее! Но как? Есть секрет?", "Женщина, у которой есть сочетание дорогого: красоты, мудрости, элегантности еще и таланта! Машуня, Вы волшебная!" - оставляли комплименты фолловеры.

Напомним, что Маша Еефросинина рассекретила таланты своего маленького сына Александра.

Ранее Маша Ефросиннина озадачила подписчиков интригующим заявлением, спровоцировав слухи об интересном положении.

Видео: РБК-Украина