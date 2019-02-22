"Моя маленька любов": Топалов зворушив мережу ніжним фото з сином

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Чоловік Регіни Тодоренко поділився сімейним знімком з ліжка

Російський співак і чоловік популярної ведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов підкорив мережу чарівним сімейним фото. На своїй сторінці в Instagram він виклав кадр з дружиною та маленьким синочком, на якому всі вони лежать в ліжку.

На знімку видно обличчя Влада, частину руки Регіни і ніжку малюка Михайла, яку тато ніжно цілує.

"Маленькі ніжки". Коментарі тут, думаю, зайві. Моя маленька любов, а поруч любов усього життя, побільше дрібної. як ви, друзі мої?" - написав під публікацією Топалов.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники зіркової пари залишили багато зворушених коментарів, зазначивши, що це - справжнє щастя і бажаючи їм всім здоров'я і щастя.

"Немає слів. Просто тепло дивитися";

"Які ви гарненькі, дай бог вам здоров'я";

"Найсолодші пальчики";

"Ніжність зашкалює!!!";

"Що ще треба? Щастячко поруч";

"Ну ось воно щастя. Як добре, що ви до нього дісталися";

"Ви такі класні!!!! Любові і щастя вам!";

"Яка прекрасна сім'я, сповнена любові - одне ціле";

"найсолодші ніжки в світі", - пишуть підписники Влада.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко оголилася і приголомшила Влада Топалова.

Ми також писали, що Регіна Тодоренко чесно зізналася про недоліки зовнішності, анонсувавши нові випуски шоу "Мейкаперы".

До речі, Влад Топалов розчулив мережу фото з сином на прогулянці.

Відео: РБК-Україна