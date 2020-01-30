Моя фортеця: Регіна Тодоренко зворушила сімейною ідилією з чоловіком і сином

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча зачарувала фанатів ніжним знімком

Екс-зірка "Орла і Решки" Регіна Тодоренко захоплює своєю енергійністю і невичерпним позитивом - ведуча примудряється багато працювати, і при цьому приділяти час маленькому сину і коханому чоловікові Владу Топалову. Нещодавно зірка вразила шанувальників списком справ, які вона встигає переробити за день, залишаючись при цьому в хорошому настрої і заряджаючи інших своїм позитивом. Багато в чому їй у цьому допомагає кохана сім'я.

На своїй сторінці в Instagram Регіна поділилася ніжним чорно-білим кадром з чоловіком і синочком Майклом, зробленим у рамках нещодавньої фотосесії сімейства для одного з журналів. На знімку Тодоренко і малюк дивляться на камеру, а Топалов з любов'ю дивиться на сина.

"#myFamily - моя фортеця. Дай Боже всім такого щастя", - зворушливо зізналася телезірка.

Фото: Регіна Тодоренко з чоловіком і сином (instagram.com/reginatodorenko)

Користувачі мережі почали активно сперечатися, на кого ж більше схожий маленький Михайло, а також бажають Регіні і Владу щастя і милуються їх коханням.

Синочок так на тебе схожий!!!! Хороша сім'я, ви такі дружні

Регіна, ви дуже дуже гарна сім'я

Чарівні! Щастя вам, теж хочу сім'єю возз'єднатися швидше

Неймовірно красиві

Довго міркувала, чому Влада даа кільця на пальці.... потім вже розглянула що рука ваша))) Щастя вам

Красиві

Мамина міні копія

Щастя Вам!!

Така проста і мила фотографія

Копія папа + мама! Нехай ваш малюк буде здоровим і щасливим

Схожий на Регіну малюк

Синок дуже схожий на тата Влада, мені здається!

Просто копія мами

Ооооой яка милота ))) напевно маленький Тато )))

Малій смішний такий шладкий карапуз

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що нещодавно Регіна Тодоренко повернулася з Одеси, де гостювала у своїх батьків, і показала зворушливі сімейні кадри з маленьким сином Майклом.