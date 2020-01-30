Моя фортеця: Регіна Тодоренко зворушила сімейною ідилією з чоловіком і сином

Телеведуча зачарувала фанатів ніжним знімком
Екс-зірка "Орла і Решки" Регіна Тодоренко захоплює своєю енергійністю і невичерпним позитивом - ведуча примудряється багато працювати, і при цьому приділяти час маленькому сину і коханому чоловікові Владу Топалову. Нещодавно зірка вразила шанувальників списком справ, які вона встигає переробити за день, залишаючись при цьому в хорошому настрої і заряджаючи інших своїм позитивом. Багато в чому їй у цьому допомагає кохана сім'я.
На своїй сторінці в Instagram Регіна поділилася ніжним чорно-білим кадром з чоловіком і синочком Майклом, зробленим у рамках нещодавньої фотосесії сімейства для одного з журналів. На знімку Тодоренко і малюк дивляться на камеру, а Топалов з любов'ю дивиться на сина.
"#myFamily - моя фортеця. Дай Боже всім такого щастя", - зворушливо зізналася телезірка.
Фото: Регіна Тодоренко з чоловіком і сином (instagram.com/reginatodorenko)
Користувачі мережі почали активно сперечатися, на кого ж більше схожий маленький Михайло, а також бажають Регіні і Владу щастя і милуються їх коханням.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, що нещодавно Регіна Тодоренко повернулася з Одеси, де гостювала у своїх батьків, і показала зворушливі сімейні кадри з маленьким сином Майклом.