Моя безмежна любов: Маша Єфросиніна зворушила ніжним посланням до сина-іменинника

Маша Єфросиніна з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Хлопчик відзначив 6-річчя

В сім'ї Маші Єфросиніної свято: 25 серпня свій день народження відзначає син популярної телеведучої Олександр. У зв'язку з такою важливою подією Маша, яка активно веде свій блог в мережі Instagram, зробила зворушливий пост. Вона опублікувала чорно-біле фото, на якому позує з дитиною. Турботлива і любляча мама ніжно цілує сина, задумливо дивлячись у бік. Фото, просочене атмосферою тепла і трохи смутку, вона доповнила відповідними словами.

Ведуча привітала сина з 6-річчям (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

«Хлопчик, який змінив моє життя. Вчора він трохи сумував, що в п'ятирічному віці йому і так було добре. Потім сказав: «Ну, шість так шість!» Сьогодні трохи поплакав, що не за горами і сім, звичайно... Дуже важлива йому стабільність. У цьому я можу гарантувати йому тільки свою безмежну любов. З днем народження мій #полицейскийСаса», – написала Маша.

Слідом за знаменитою мамою свої слова привітання висловили понад 300 послідовувачів Єфросиніної. Багато хто відзначив, який чудовий син у телеведучої і як він тонко відчуває невловимі життєві процеси.

Маша з чоловіком і Юрієм Горбуновим (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також раніше Маша продемонструвала ще одне фото, на якому постала з коханим чоловіком і Юрієм Горбуновим. На світський раут зірка вирушила в розкішній чорній сукні в підлогу незвичайного крою, розшитій паєтками. Фото Єфросиніна приурочила до дня народження ще однієї важливої людини в своєму житті – телеведучого Юрія Горбунова, якому 24-го серпня виповнилося 50 років.

«Ювілей у @gorbunovyuriy. Та який солідний і важливий! Це ж треба, не можу повірити! Юрочка, дорогий, з днем народження! Все інше скажу сьогодні особисто! А на фото ми просто дуже красиві. П. С. Нє, ну ми завжди були вогонь», – написала Маша.