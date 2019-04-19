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"Мій шлях за 10 років": MONATIK підірвав мережу масштабним кліпом

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.04.2019 - 13:09
"Мій шлях за 10 років": MONATIK підірвав мережу масштабним кліпом
Фото: Monatik (прес-служба)

У новій відеороботі артист розповів про своє нелегке життя в Києві

Популярний український співак, саундпродюсер і суддя шоу Голос країни 9 MONATIK, який нещодавно відсвяткував свій 33-й день народження, презентував нову пісню "LOVE IT ритм" і відразу ж кліп на неї. Зазначимо, що ця робота з третього сольного альбому стала наймасштабнішою в кар'єрі музиканта і вже викликала справжній фурор в мережі. Ролик був опублікований на YouTube-каналі артиста.

Режисер Таня Муиньо і вся команда надихнулися низкою голлівудських екранізацій 50-х років, таких як "Співаючі під дощем", "Забавна мордочка" і багато інших і створили особливу атмосферу в кліпі. В ньому знялася більш 30 артистів - ковбої, танцівники, спортсмени.

&quot;Мій шлях за 10 років&quot;: MONATIK підірвав мережу масштабним кліпом

Фото: (прес-служба MONATIK)

При цьому відеоробота присвячена особистій історії Монатіка і його непростому шляху за останні десять років.

"Love It ритм" — це історія мого шляху за десять років життя в Києві, з першого кроку до сьогоднішнього дня. Я себе деколи дійсно відчував, як інопланетянин (герой на перших секундах кліпу), який тільки-но переїхав до столиці. Надто відрізнялася ця планета від мого звичного життя. І на цьому шляху чого тільки не бачив, що тільки не зустрічалося. І рожева мрія, муза, яка веде й мотивує співати, і ледар, якого необхідно було перемогти в собі. Занадто яскраві неординарні особистості, які захоплювали, дивували, розчаровували і мотивували. Ковбой — це внутрішній Клінт Іствуд, який на ходулях намагається до нього дотягнутися. І навіть падаючи з них, все одно відчайдушно біжить вперед", - розповів сам артист.

Відео: MONATIK — LOVE IT ритм (youtube.com/MONATIK)

Для кліпу режисерська група створила 53 образу. У команді працювали 5 швачок, 3 асистента, а на костюми пішло більше 200 метрів тканини.

В одному з кадрів Дмитро зображений на крилі літака.

"Це момент, коли залишаєшся наодинці з собою і своїми мріями, думками, коли відриваєшся від реальності і пишеш, літаєш в хмарах, і прагнеш все вище. Це все про це. Коли ти опиняєшся всередині літака - це твоя перша маленька аудиторія людей, яка почула тебе і прийняла твої пісні", - зазначив музикант.

"Важливою метою було створити стиль, що запам'ятовується, такий потрібний настрій, додати легкості в буденність і відчуття свята, але при цьому утримати зв'язок з потужним посилом треку і дуже тонко, символічно продемонструвати життєвий шлях однієї людини", - йдеться в описі кліпу.

&quot;Мій шлях за 10 років&quot;: MONATIK підірвав мережу масштабним кліпом

Фото: (прес-служба MONATIK)

Шанувальникам дуже сподобалася нова відеоробота Монатіка і вони залишили безліч захоплених коментарів.

  • "Кліп на вищому рівні! Графіка, ефекти, колір, ідея, постановка. І звичайно ж пісня - хитає! Монатік і команда як завжди на висоті! Чекаємо на новий альбом!"
  • "Woooow! Ось це розумію зловили ритм. Кліп дуже крутий вийшов,а під пісню просто не замечешь як починаєш танцювати. Хіт однозначно!"
  • "Як завжди кліп неймовірний, втім, як і пісня. Чекаю не дочекаюся весь альбом"
  • "Кращий кліп, який я бачила!Продовжуйте в тому ж дусі))"
  • "Круто! Це наймасштабніший кліп! Супер операторська та акторська робота :) ніби подивилася фільм, а не кліп :)"
  • "Ну що сказати. Закінчила перегляд: на одному диханні. Образи та костюми - це окреме ваааау! Завжди! Смакую кожну секунду кліпу. А це і є показник. Спасибі, Монатік. Якісного продукту сьогодні так мало. Так тримати!"
  • "Шикарно, масштабно, втім, як всі Ваші роботи. Все, пісня в голові і на репите. Екстаз"
  • "Кліп нереально крутий!!!! Вітаємо з грандіозною прем'єрою!!!"
  • "Як же це офігенно. Найкращий початок дня і закінчення тижня. Мурашки по шкірі від цього божества. Дуже круто"
  • "Після побаченого і почутого емоції просто переповнюють. захоплююся Вашою творчістю, ще довго буду LoveitРитм під цю пісню"

Нагадаємо, раніше MONATIK зворушив мережу рідкісним знімком з дружиною.

До речі, Тоня Матвієнко присвятила чоловікові Арсену Мірзояну новий кліп на пісню "Доберман".

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