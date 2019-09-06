"Мотивуєш": спортивна Настя Каменських похвалилася досягненнями за літо

Артистка зізналася, що це літо видалось дуже насиченим
Настя Каменських - дуже активна і цілеспрямована дівчина, яка встигає будувати кар'єру, займатися спортом, проводити час із сім'єю, та й про відпочинок не забуває - так, цього літа співачка встигла двічі з'їздити у відпустку з коханим чоловіком Потапом. При цьому артистка, яка розчулила мережу зворушливими визнанням, також присвячує час собі і своєму саморозвитку.
На своїй сторінці в Instagram Настя опублікувала фото в яскравому спортивному образі і похвалилася, яких цілей вона встигла досягти за це літо. Знаменитість приміряла трендові в цьому сезоні білі велосипедки і синю толстовку, а також білі кросівки з високими шкарпетками. Вона склала руки на грудях і задоволено посміхається на камеру.
За словами артистки, вона встигла багато чого і в цілому задоволена собою.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
"Друзі, ми з вами все літо не тільки відпочивали, але і наполегливо працювали над досягненням наших цілей. У мене було дуже насичене літо, але незважаючи на щільний графік, безліч концертів, зйомок, музичних фестивалів, я встигла досягти цілей у рамках челлендж #обіцяюзаліто:
А як ваші успіхи в рамках челлендж #обіцяюзаліто? Я щаслива, що ви приєдналися до нього, рада була підтримати кожного з вас, надихати і мотивувати! Ви всі великі молодці! Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому і продовжуйте йти до своїх мрій! Спасибі всім учасникам і я дуже сподіваюся, що вам вдалося досягти ваших сміливих цілей", - розповіла Каменських
Фолловери захоплюються стрункою фігурою Насті на фото, а також дякують їй за мотивацію і діляться своїми успіхами.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Настя Каменських зворушила щасливим фото з Потапом після розлуки. Поки продюсер відпочивав у Греції з сином від першого шлюбу, співачка залишилася вдома і займалася йогою.
Раніше Настя Каменських зарядила потужною мотивацією і розсекретила свій метод досягнення і планування цілей.