"Мотивуєш": спортивна Настя Каменських похвалилася досягненнями за літо

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Артистка зізналася, що це літо видалось дуже насиченим

Настя Каменських - дуже активна і цілеспрямована дівчина, яка встигає будувати кар'єру, займатися спортом, проводити час із сім'єю, та й про відпочинок не забуває - так, цього літа співачка встигла двічі з'їздити у відпустку з коханим чоловіком Потапом. При цьому артистка, яка розчулила мережу зворушливими визнанням, також присвячує час собі і своєму саморозвитку.

На своїй сторінці в Instagram Настя опублікувала фото в яскравому спортивному образі і похвалилася, яких цілей вона встигла досягти за це літо. Знаменитість приміряла трендові в цьому сезоні білі велосипедки і синю толстовку, а також білі кросівки з високими шкарпетками. Вона склала руки на грудях і задоволено посміхається на камеру.

За словами артистки, вона встигла багато чого і в цілому задоволена собою.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Друзі, ми з вами все літо не тільки відпочивали, але і наполегливо працювали над досягненням наших цілей. У мене було дуже насичене літо, але незважаючи на щільний графік, безліч концертів, зйомок, музичних фестивалів, я встигла досягти цілей у рамках челлендж #обіцяюзаліто:

почала займатися йогою і навіть побувала на ретриті;

прочитала кілька книг на іспанській, що дуже допомогло мені в його вивченні;

багато каталася на самокаті, адже так кайфово проводити час на свіжому повітрі влітку;

вчилася правильно керувати своїм часом, щоб навіть в найзавантаженіший день залишався час на себе і близьких мені людей

А як ваші успіхи в рамках челлендж #обіцяюзаліто? Я щаслива, що ви приєдналися до нього, рада була підтримати кожного з вас, надихати і мотивувати! Ви всі великі молодці! Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому і продовжуйте йти до своїх мрій! Спасибі всім учасникам і я дуже сподіваюся, що вам вдалося досягти ваших сміливих цілей", - розповіла Каменських

Фолловери захоплюються стрункою фігурою Насті на фото, а також дякують їй за мотивацію і діляться своїми успіхами.

Ну bella, що ще сказати

Красива

Настуня, ви молодець! Цілеспрямована, сильна, ділова і стильна. Ви красива в будь-якому образі, гарно співаєте і радуєте нас. Удачі вам!

Фото супер, дякую що мотивуєш

19 год.Подобається: 1Ответить

Красуня

Я дуже радію за тебе сістер, ти тяжко працюєш і це помітно)

Настуся, ти принадність! Продовжуй нас радувати і любов'ю з Патапом, і спортом, і новими піснями, і красивою фігурою! Щастя тобі з Патапом!

Круто

Яка ти молодчина що служиш класним прикладом для багатьох дівчат!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських зворушила щасливим фото з Потапом після розлуки. Поки продюсер відпочивав у Греції з сином від першого шлюбу, співачка залишилася вдома і займалася йогою.

Раніше Настя Каменських зарядила потужною мотивацією і розсекретила свій метод досягнення і планування цілей.