Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді"

Поліна Логунова і Дмитро Ступка (фото: Оскар)

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Одного разу в... Голівуді " стартує з 15 серпня

Вчора, 13 серпня в кінотеатрі "Оскар", Gulliver за підтримки BURO відбулася гала-прем'єра 9-го фільму Квентіна Тарантіно – "Одного разу в... Голлівуді"



Первимі стрічку побачили: Гарік Корогодський, Дмитро і Ольга Шуровы, Дмитро Ступка, Поліна Логунова, Світлана Бевза, Володимир Омелян, Артем Пивоварів, Лілія Пустовіт, Ігор Кондратюк, Маша Рева, Constantine, The Erised, Жан Гріцфельдт, Тоня Ноябрьова, Ганна Жижа, Соломія Вітвіцька, Назар Гук-Юлік, Руслан Багінський, Петро Ясинський, Денис Глінін, Анастасія Даугуле, Поліна Неня, Леся Матвєєва, Валерій Созановський, Оксана Берг, Антон КсеніяШнайдеры, Валерія Толочина, Соня Кей, В'ячеслав Соломка, Дмитро Ярошенко, Павло Костіцин, Монро, Максим Єжов, Олексій Захарчук, Ігор Кузьменко і багато інших.

Одного разу в... Голлівуді: про фільм і український трейлер

Одного разу в... Голлівуді

Популярний телевізійний актор Рік Дальтон і його незамінний дублер Кліфф Бут намагаються вижити у світі кіноіндустрії, що змінюється. Коли Ріку недвозначно дають зрозуміти, що його як актора пустили в тираж, герой замислюється над переїздами в Італію для зйомок в набираючих популярності спагетті-вестернах. Тим часом поряд з будинком Ріка оселилися нові сусіди в особі відомого режисера Романа Поланскі і його чарівної дружини Шерон Тейт, якій судилося стати жертвою безжальної "сімейки" Чарльза Менсона.

Одного разу в... Голлівуді: зіркові гості прем'єри

Дмитро і Ольга Шурови

Поліна Логунова і Дмитро Ступка

Гарік Корогодський

Артем Пивоваров

Лілія Пустовіт

Constantine

Жан Гріцфельдт

Ганна Жижа

Соломія Вітвіцька

Назар Гук-Юлік

Руслан Багінський

Денис Глінін

Анастасія Даугуле

Поліна Неня

Оксана Берг

Валерія Толочина

Соня Кей

В'ячеслав Соломка

Павло Костіцин (праворуч)

Монро

Ігор Кузьменко і Максим Єжов

Алекс Захарчук

Євген Капорін

Нагадаємо, раніше в Києві пройшла презентація анімаційної комедії Angry birds в кіно 2. Першими стрічку побачили: Євген Кошовий, Тарас Тополя, Alyosha, Соня Плакидюк, Річард Горн, Степан Казанін, Анатолій Анатоліч, Поліна Неня, Олена Бурба, Євген Капорін, On I Ona, Ірина Костюк, Іван Пилипець та багато інших.