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Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді"

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.08.2019 - 17:44
Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді"
Поліна Логунова і Дмитро Ступка (фото: Оскар)

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Одного разу в... Голівуді " стартує з 15 серпня

Вчора, 13 серпня в кінотеатрі "Оскар", Gulliver за підтримки BURO відбулася гала-прем'єра 9-го фільму Квентіна Тарантіно – "Одного разу в... Голлівуді"

Первимі стрічку побачили: Гарік Корогодський, Дмитро і Ольга Шуровы, Дмитро Ступка, Поліна Логунова, Світлана Бевза, Володимир Омелян, Артем Пивоварів, Лілія Пустовіт, Ігор Кондратюк, Маша Рева, Constantine, The Erised, Жан Гріцфельдт, Тоня Ноябрьова, Ганна Жижа, Соломія Вітвіцька, Назар Гук-Юлік, Руслан Багінський, Петро Ясинський, Денис Глінін, Анастасія Даугуле, Поліна Неня, Леся Матвєєва, Валерій Созановський, Оксана Берг, Антон КсеніяШнайдеры, Валерія Толочина, Соня Кей, В'ячеслав Соломка, Дмитро Ярошенко, Павло Костіцин, Монро, Максим Єжов, Олексій Захарчук, Ігор Кузьменко і багато інших.

Одного разу в... Голлівуді: про фільм і український трейлер

Одного разу в... Голлівуді

Популярний телевізійний актор Рік Дальтон і його незамінний дублер Кліфф Бут намагаються вижити у світі кіноіндустрії, що змінюється. Коли Ріку недвозначно дають зрозуміти, що його як актора пустили в тираж, герой замислюється над переїздами в Італію для зйомок в набираючих популярності спагетті-вестернах. Тим часом поряд з будинком Ріка оселилися нові сусіди в особі відомого режисера Романа Поланскі і його чарівної дружини Шерон Тейт, якій судилося стати жертвою безжальної "сімейки" Чарльза Менсона.

Одного разу в... Голлівуді: зіркові гості прем'єри

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Дмитро і Ольга Шурови

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Поліна Логунова і Дмитро Ступка

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Гарік Корогодський

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Артем Пивоваров

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Лілія Пустовіт

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Constantine

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Жан Гріцфельдт

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Ганна Жижа

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Соломія Вітвіцька

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Назар Гук-Юлік

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Руслан Багінський

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Денис Глінін

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Анастасія Даугуле

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Поліна Неня

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Оксана Берг

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Валерія Толочина

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Соня Кей

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

В'ячеслав Соломка

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Павло Костіцин (праворуч)

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Монро

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Ігор Кузьменко і Максим Єжов

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Алекс Захарчук

Монро, Логунова, Шуров та інші зірки прем'єри фільму Квентіна Тарантіно &quot;Одного разу в Голлівуді&quot;

Євген Капорін

Нагадаємо, раніше в Києві пройшла презентація анімаційної комедії Angry birds в кіно 2. Першими стрічку побачили: Євген Кошовий, Тарас Тополя, Alyosha, Соня Плакидюк, Річард Горн, Степан Казанін, Анатолій Анатоліч, Поліна Неня, Олена Бурба, Євген Капорін, On I Ona, Ірина Костюк, Іван Пилипець та багато інших.

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