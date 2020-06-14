MONATIK вперше розкрив подробиці свого незвичайного весілля

Дмитро Монатік з дружиною (фото: instagram.com/monatik_official)

Артист розповів, що вони з Іриною одружені вже вісім років

Український мультиартист Дмитро Монатік намагається не афішувати своє особисте життя. Разом з дружиною Іриною, яка разом з ним працює над проектом MONATIK, вони виховують двох синів. Пара іноді публікує в мережі фото з малюками, при цьому не показуючи їх обличчя. В інтерв'ю "Світському життю" музикант вперше розповів про те, як і коли відбулося їх весілля.

MONATIK зізнався, що вони з коханою в цьому році святкуватимуть восьму річницю шлюбу. При цьому їх весілля було досить незвичайним - на ньому були тільки молодята, після чого вони удвох відсвяткували в ресторані.

"Я дуже боюся от вставати, тости говорити і всі ці моменти. Це точно не наше. Ми удвох відсвяткували. Ми розписалися, пішли в ресторан, замовили щось таке, що ніколи собі не дозволяли. Класно посиділи, посміялися. Я не можу сказати, що щось змінилося, я в принципі вже тоді відчував її близькою людиною", - поділився артист.

При цьому пара з нетерпінням чекає ювілей подружнього життя і десяту річницю шлюбу мріє відсвяткувати з розмахом - можливо, відправитися в романтичну подорож.

"Але десь кудись поїхати і все-таки відсвяткувати, можливо, ювілей, це було б круто", - зазначив Монатік.

Дмитро Монатік з дружиною вміють веселитися (фото: instagram.com/monatik_official)

Раніше MONATIK прикрасив обкладинку глянцю і розповів, як проходить його самоізоляція з коханою родиною. Вони разом з дітьми багато грали у дворі, дивилися мюзикли і читали казки на ніч.

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Автор: Lite