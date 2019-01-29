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Monatik, Полякова та Винник стали частиною кліпу NRavitsa Planet (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.01.2019 - 14:36

NRavitsa Planet — Селфі

За сюжетом кліпу фронтмен групи Іван Марунич грає за свого персонажа на приставці, збираючи селфі з зірками українського шоу-бізнесу з різних локацій Києва. Перед героєм гри з'являються монети з літерою "S", які перетворюються в реальні фото. Так, на шляху гравця з'явилися Монатік, Оля Полякова, Сашко Положинський, Валерій Харчишин, Джамала, Сергій Міхалок. Всього кілька десятків зірок і публічних персон.

Іван Марунич, фронтмен NRavitsa Planet: "За кілька років наша група подружилася практично з усіма українськими музикантами, і накопичилися десятки фото з колегами. Вирішили залишити ці селфачі у форматі кліпу. Особливо дорожу фоткою з Камалією. Сподіваюся, одного разу вона мене усиновить".

Також у кліпі в деяких моментах сюжет дублює текст пісні. Наприклад, на словах пісні "Я друг мера і відомий бізнесмен" з'являється селфі Івана з Віталієм Кличком, а фото з Дмитром Шуровим з'являється на рядках "...ми граємо на піаніно, не як Піанобой, але, в принципі, терпимо".

В кінці відео, як і у всіх комп'ютерних іграх, на шляху з'являється ватажок в джинсах.

Група NRavitsa Planet – українська група, учасники телешоу Х-фактор і Мамахохотала. Команда виступала на фестивалі Atlas Weekend в 2016 і 2018 роках, а в 2017 пісня NRavitsa Planet "Небо" стала саундтреком комедії "Инфоголик".

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