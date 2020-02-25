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Молоді і закохані: Вікторія Бекхем зворушила мережу архівним відео з Девідом Бекхемом

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.02.2020 - 18:23
Молоді і закохані: Вікторія Бекхем зворушила мережу архівним відео з Девідом Бекхемом
Вікторія та Девід Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Бізнесвумен зізналася чоловікові в любові

Вікторія Бекхем в черговий раз зізналася в любові своєму чоловікові – экс-футболістові Девіду Бекхему. 45-річна знаменитість опублікувала зворушливе відео, де вона проводить коханому міні-інтерв'ю. Так, Вікторія запитала, як він ставиться до все зростаючої популярності і бажанню всіх сфотографуватися з ним. На що Девід лише віджартовується. А після зірка перейшла до питань більш серйозних. Так, вона попросила назвати одну якість, за яку він полюбив Вікторію. Девід не зміг визначити одне, зізнавшись, що полюбив весь набір»...

Архівне відео Віктрії і Девіда (відео: instagram.com/victoriabeckham)

Відео, повне милих моментів, обіймів і жартів між парою, буквально випромінює любов. «Це там мило! Я люблю тебе», – підписала його Вікторія. Зараз ролик вже набрав більше 2-х мільйонів переглядів в мікроблозі дизайнера, і кількість їх збільшується. Не менше тут і захоплених коментарів від шанувальників.

Молоді і закохані: Вікторія Бекхем зворушила мережу архівним відео з Девідом БекхемомДевід в об'єктиві Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Пост цікавий і тим, що демонструє зірок в минулому, в їх незвичайному стилі, який зараз здається досить оригінальним. Так, Вікторія з'явилася в ролику у джинсах-скинни і чорному топі, з великими годинами на зап'ясті, короткою стрижкою і яскравим макіяжем. А Девід – в білому спортивному костюмі, в бордовому пуховому жилеті зверху, а також яскравій хустці. Як відомо, футболіст славився своєю любов'ю до яскравих образів і постійною зміною зачісок. Так що парочка явно знайшла один одного!

Нагадаємо, в сім'ї Вікторії і Девіда зворушливі ролики й фото зі словами любові – звичайна справа. Пара, яка в минулому році відзначила 20-літню річницю сімейного життя, схоже, досі відчуває одне до одного не менш сильні почуття, ніж на відео. Нещодавно вся родина побувала на гірськолижному курорті, і щасливих облич в Instagram Вікторії стало ще більше.

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