Були молоді: Олена Шоптенко вперше прокоментувала розрив з Дмитром Дікусаром

Дмитро Дікусар та Олена Шоптенко (фото: соцмережі артистів)

Шоптенко підкреслює, що залишилися з "эксом" друзями

Хореограф Олена Шоптенко у програмі «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», відверто розповіла про причини розлучення з колишнім чоловіком Дмитром Дікусаром.

Шлюб танцюристів протривав три роки. У розмові з журналістом каналу «Україна» Олена нарешті вирішила порушити мовчання і прокоментувала розлучення з екс-чоловіком.

«Над стосунками потрібно працювати, а не навпаки. Робота – це не стосунки. Ми були дуже класними партнерами. Ми були молоді, кожен займався собою, своєю кар'єрою», – зізналася Олена Шоптенко.

Після розриву вони залишилися в дружніх стосунках. Олена вже має нову родину, чоловіка Олексія, з яким, до речі, артистка познайомилася в бібліотеці, та майже дворічного сина. Дмитро ж ще й досі неодружений, і найбільшим коханням у своєму житті вважає Шоптенко.

Сам же Дікусар раніше зізнавався, що переживав депресію після розставання з Шоптенко!

Було відчуття, ніби він втратив половинку самого себе.

«Ці відносини, як сірник, горіли-горіли і догоріли. На той момент, коли ми розлучилися, для мене це було, як втратити руку, підлогу мене. Я цей період дуже емоційно переживав, через біль, страждання, – зізнався Дмитро Дікусар, -Після цього мені нічого не хотілося в плані відносин, напевно, ще цілий рік».

Після таких болючих переживань хтось іде в себе або проводить весь час у компаніях, починає вживати алкоголь або їде від всіх і вся. Дмитру Дикусару допомогло час.

«Я вважаю, що один з найкращих навичок, який варто розвивати всередині себе, – це терпіння. Рана затягується швидко, як би ти не чаклував. Ти можеш прискорити якийсь процес, але все одно треба потерпіти, почекати. А краще всього зрозуміти, чому у тебе ця рана не гоїться. Щоб цей досвід ще з користю пройшов, а не просто так».

Сьогодні серце завидного холостяка вільно. Поки що більшу частину життя відомого хореографа займає робота, але місце для любові все одно є.

Нагадаємо, раніше Дмитро Дікусар розповів, якою буде його третя дружина.