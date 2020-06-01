Можуть змінити до невпізнання: Холостяк 9 поділився особистим досвідом успіху

Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Нікіта Добринін розповів, як стати кращою версією себе

Холостяк 9 Микита Добринін, який нещодавно розпрощався зі статусом вільного чоловіка і взяв у дружини переможницю проекту Дашу Квіткову, не тільки радує шанувальників подробицями з особистого життя і тримає в курсі, що відбувається, але ще і мотивує їх. Так, він вирішив представити план дій, який допоможе стати успішніше і вдосконалитись.

Микита опублікував фото в кежуальному образі з елементами ділового стилю. Чорний гольф, піджак, який ідеально сидить, і класичні джинси з шкіряним ременем.

"Дуже хочу продовжувати ділитися з вами думками про те, як змінюватися, ставати краще. Комусь ці поради допоможуть змінитися до невпізнанності:

Уважність. Знаєте людей, які не слухають, а постійно перебивають, намагаючись вставити п'ять копійок? Не будьте такими. Слухай себе та інших уважніше. Уважність найбільш ефективна, коли вона практикується щодня, навіть якщо це відбувається протягом лише п'яти-десяти хвилин.

Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Спокій. Якщо ти можеш бути незворушним в найважчих ситуаціях, тоді ти з більшою ймовірністю будеш уникати зайвого стресу, зберігаючи контроль над своїми емоціями.

Бігай. Хоча б три-п'ять км. в день. Чому три-п'ять? Тому що ця дистанція не така коротка, але і не занадто довга. Це чудова звичка для підтримки здорового способу життя. Ця звичка приємна і абсолютно безкоштовна, вона доступна будь-якій людині, у якого є пару зручних кросовок.

Тільки смачна їжа. Я для себе вивів формулу: 80/20. Намагайся, щоб приблизно 80% того, що ти їси, було корисним для твого здоров'я. В інші ж 20% можеш включати будь-яку їжу, незалежно від того, наскільки вона шкідлива.

Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Пий більше води.

Давні друзі. Телефонуй або пиши тим, з ким ти давно не розмовляв.

Без боргів. Борги майже неминучі в житті. Ти оплачуєш розстрочку, вносиш щомісячні платежі за машину або використовуєш кредитну картку. Тим не менше життя без боргів повинна бути твоєю метою.

Новачок. Так що не бійся робити те, що тебе лякає, і вже тим більше не бійся виглядати нерозумно. Це не повинно викликати у тебе почуття сорому. Всі хочуть виглядати круто, але при цьому нічого не роблять. А у тебе все вийде", - запевнив він.

Нагадаємо, що раніше Микита Добринін поділився особистими висновками і думками про карантин.

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Автор: Lite