Я не міг зупинитися плакати: відомий телеведучий розповів про найстрашніші хвилини життя

Мама телеведучого померла від раку, коли Даніелю не виповнилося і 15 років. Вона три роки боролася з хворобою.

"Це було 7 лютого, був дуже теплий день. Ми сиділи в лікарні, мама захотіла морозива. Я пішов його взяти. Ми з задоволенням його з'їли. І в ніч їй стало погано, запалення легенів. Я спав внизу, піднявся і масажував їй груди, серце, сподівався, що все буде добре. І поки їй робили крапельницю, вона ще щось говорила...і все. На наступний день її за ліванськими традиціями забрали жінки. Закутали в біле простирадло, у квартирі був обряд прощання, і її забрали. Коли ти знаєш, що тобі буде дуже боляче, все що ти можеш зробити – стиснути зуби та терпіти це, іншого варіанту не було", - згадав Салем.

Понад 20 років він відчував провину за смерть матері й за те, що в той фатальний день приніс їй морозиво.

А ще через кілька років Даніель Салем втратив і батька. І йому було дуже шкода, що в найстрашніший день він не зміг бути з батьком поруч.

"Серцевий напад, він був у Саудівській Аравії. Батько був інженером-контрактником. Ми з ним довгий час не спілкувалися. Були у сварці через політичні погляди, не спілкувалися 5 років. Потім помирилися, і так все було класно. Він приїхав, коли народилася моя дочка Луна у 2015 році. Він був такий щасливий, прям до сліз. Під час нашої останньої розмови телефоном, кажу: "Що в тебе з голосом, що сталося?". Він каже: "Жарко, важка країна". Я кажу: "Піди поспілкуйся з кимось". У нього було 4 друга: стінка №1, стінка №2, стінка №3, стінка №4. Він пролежав у квартирі вже мертвим 3 дні. І коли я приїхав його забирати, я не міг його впізнати. Я сприйняв смерть папи набагато важче, ніж смерть мами. Я не міг зупинитися плакати. Тато помер за таких обставин, мені було шкода, що він був один і мене не було поруч. Це було дуже боляче", - розповів Даніель Салем.

Зараз, за словами Даніеля, він часто приїздить до батьків на кладовищі в Бейруті. Він може годинами з ними розмовляти. Однак він зізнається, що йому досі боляче говорити про батьків.

"Хочеться сказати: "Ми з татом пішли на полювання", "Ми з татом пішли на рибалку", "Ми з татом зависли в барі". "Ми з мамою сьогодні готували Луні". Мільйони речей, які я хотів би сказати, кожна фраза друзів, коли ти чуєш: "я вчора був у мами", "я вчора був у папи" – для мене це дуже колючі фрази", - поділився Салем.