"Моєї любові занадто багато": відомий шоумен відверто розповів, чому розлучився з Іриною Білик

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Співак зізнався, що з Іриною Білик йому було складно, але 5 років разом назвав роками щастя

Популярний український шоумен, співак Дмитро Коляденко, який нещодавно підписав зі знаменитою співачкою Іриною Білик "важливий документ", розповів про причини закінчення їх відносин. Під час спілкування з фанатами у чаті на сайті видання "Главред" артист зазначив, що провина за це лежить на їх обох.

За його словами, велику роль у розриві зіграла його ревнощі.

"Іра ось і другого дитинку народила, і заміж вийшла, щаслива і співає. А я, мені здається, її прибив би... віником. От серйозно, я дуже ревнивий: я ревнував її до повітря, до стовпа, до магазину, до фанатів, до квітів, до шубок, до подарунків...", - розповів Коляденко.

"Мені хочеться перевіряти, контролювати. Мені хочеться, щоб вона завжди була зі мною, щоб цілодобово ходила зі мною за ручку. Можу задушити своєю любов'ю. Мені здається, що це – мої мінуси. Я дуже ревнивий. Вже навіть ходив до психолога і охрестився. Але відчуваю, що я інколи псую відносини з людиною своєю любов'ю. Мені здається, що моєї любові занадто багато", - сказав Коляденко.

Він також зізнався, що з Білик йому було складно, але 5 років разом з нею він назвав роками щастя.

Раніше відома українська співачка Ірина Білик відверто розповіла про деталі інтимного життя зі своїм чоловіком - російським фотографом і стилістом Асланом Ахмадовим. Перед цим Ірина Білик поділилася у соцмережі фото з відпочинку в лісі в компанії екс-дружина Діми Коляденко та Наталії Могилевської.

Також ми писали про те, що співак Дмитро Коляденко охарактеризував ситуацію, яка склалася в країні.

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Відео: РБК-Україна