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Наше сонечко: Енріке Іглесіас та Анна Курнікова показали перше фото новонародженого малюка

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.02.2020 - 10:07
Наше сонечко: Енріке Іглесіас та Анна Курнікова показали перше фото новонародженого малюка
Анна Курнікова і Енріке Іглесіас (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Зірки зворушили мережу

Енріке Іглесіас і Анна Курнікова нещодавно стали батьками в третій раз. Про це пресі розповів брат співака Хуліо Іглесіас-молодший. Стать і ім'я дитини поки тримаються в секреті. Пара, яка зазвичай ретельно приховує свої особисте життя від папараці, цього разу не змогла стримати емоцій. Кілька годин тому щасливий батько опублікував фото з новонародженим малюком і написав: "Моє сонечко. 01.30.2020". На фото артист стоїть у лікарняному халаті і тримає малюка на руках.

Наше сонечко: Енріке Іглесіас та Анна Курнікова показали перше фото новонародженого малюка

Наше сонечко: Енріке Іглесіас та Анна Курнікова показали перше фото новонародженого малюкаБатьки з малюком (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

У мережі відразу ж почали бурхливо коментувати фото та вітати батьків. "Здоров'я мамі і малюкові", "Як мило", "Ростіть великими", "Неймовірно милий малюк", – не зупиняється потік приємних слів.

До речі, через те, що на голівці дитини красується пов'язка з бантом, багато хто зробив припущення, що народилася дівчинка. Втім, самі батьки поки що не афішують стать дитини. Оскільки пара в цей раз нічого не приховує від шанувальників, то, швидше за все, незабаром вони підтвердять або спростують здогадки фоловерів.

Наше сонечко: Енріке Іглесіас та Анна Курнікова показали перше фото новонародженого малюка

Енріке з донькою (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Нагадаємо, у знаменитої тенісистки і співака вже підростають дворічні двійнята Ніколас і Люсі, які з'явилися на світ 16 грудня 2017. На даний момент Ганна і Енріке живуть з дітьми в Майамі.

Щасливі батьки досить часто викладають у соцмережі милі ролики і знімки своїх дітей. Сам Енріке Іглесіас не раз зізнавався, що поява дітей повністю перевернуло його життя, повернувши її в інше русло.

Цікаво, що при цьому про пару встигла скластися суперечлива думка. Вся справа в тому, що офіційно пара не закріпила свої відносини. І навіть після народження дітей продовжує жити в цивільному шлюбі. У той же час за іншими джерелами, Курнікова та Іглесіас вже давно повінчалися, але таємно від усіх.

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Новини України певецЕнріке Іглесіас
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