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Мій скарб: Влад Топалов викликав захват теплим фото з синочком

Понеділок 13 липня 2020 19:32
Мій скарб: Влад Топалов викликав захват теплим фото з синочком
Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)
Автор: Ольвія Агаркова

Співак показав річкову прогулянку з Майклом

Влад Топалов цілком заслужено здобув собі славу ідеального батька. Співак обожнює синочка Майкла, з яким готовий проводити всі дні безперервно, він піклується про нього і намагається дати тільки найкраще. Його дружина Регіна Тодоренко зізнається, що краще батька, ніж Влад складно знайти, та й себе називає "божевільною матусею". Втім, поки ведуча вирушила в робочу поїздку до моря, Влад залишився "на господарстві" з Майклом. Він опублікував миле фото з хлопчиком, зроблене під час річкової прогулянки на вихідних.

Артист уклав сина в міцні обійми, а Майкл лише безтурботно сміється, поки тато кутає його в теплий яскраво-червоний плед від вітру.

"Люблю більше життя! Моє серденько, моя радість! Мій скарб і найбільше щастя!" - підписав він душевний кадр з малюком.

Мій скарб: Влад Топалов викликав захват теплим фото з синочком

Влад Топалов з сином прокаталися по річці (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники співака завжди з розчуленням коментують подібні знімки і не шкодують теплих слів.

  • Найкращий тато
  • Які ви класні
  • Ви чудовий тато!
  • Папулина копія
  • Який класний синку
  • Щасливі!
  • Мишко дуже на тата схожий
  • Так приємно на вас дивитися
  • Скільки ніжності і тепла в цьому кадрі, можна дивитися вічно

Скріншот коментарів

В цей час Регіна Тодоренко поділилася сонячним знімком біля моря. Ведуча зізналася, що незважаючи на близькість бездонно стихії, так і не встигла навіть оцінити температуру води.

"Я мріяла в цьому році потрапити на мор. Не повірите, але з-за щільного графіка мені ще жодного разу не вдалося навіть кінчиком пальця доторкнутися до морської води. Мене не покидає відчуття, ніби я замовила дуже смачне блюдо в мішленівскому ресторані, сфоткала, але так і не спробувала. Ну, хоч подивилась на воду. Тепер буду чекати наступної можливості", - написала вона.

Мій скарб: Влад Топалов викликав захват теплим фото з синочком

Регіна Тодоренко позувала на фоні морських пейзажів (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко написала про складнощі розставання з сином під час поїздок.

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