"Моя насолода": солістка KAZKA засвітила пишні форми в купальнику

Співачка розповіла про свою любов до моря
Літо - традиційна пора відпусток, і зірки шоу-бізнесу не виняток. Вирушила до моря і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька. На сторінці музичної групи в Instagram вона поділилася барвистими фото з відпочинку, продемонструвавши свою апетитну фігуру в купальнику.
Саша обрала для відпочинку турецьке місто Бодрум. На фото вона хлюпається в кришталево-чистій морській воді в злитному білому купальнику і сонцезахисних окулярах. На другому кадрі артистка відображена спиною, коли пливе повз фотографа.
У підписі до публікації дівчина зізналася у своїй любові до моря.
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)
"Дотик до води - моя насолода. Морське повітря - моє натхнення. Сьогоднішню мить збережу надовго. А як часто ви відчуваєте насолоду і натхнення?" - поділилася Зарицька.
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)
Підписники залишили безліч відгуків улюбленої артистки, захоплюючись її соковитою фігурою і яскравими фото.
Скріншот коментарів (instagram.com/kazka.band)
Нагадаємо, солістка KAZKA підкорила фанів ніжним фото з незвичним макіяжем.
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