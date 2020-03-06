Модники нереальні: дружина MONATIK'а підкорила милим фото стильних синів

Фото: Дмитро Монатік з дружиною (instagram.com/monatik_official)

Дружина артиста зачарувала мережу знімком з сімейної прогулянки

Український артист MONATIK (Дмитро Монатік) дуже сімейна людина і намагається якомога більше часу проводити з дружиною і дітьми. Нещодавно він разом з дружиною побував у Лондоні, де музикант став запрошеним гостем церемонії нагородження головної музичної премії Великобританії-Brit Awards 2020. А вихідні зірка любить проводити з синами, обличчя яких вони як і раніше не показують публіці.

Дружина Монатіка Ірина поділилася в своєму Instagram чарівним кадром з сімейної прогулянки, на якому зображені гордий тато, що йде за руку з підрослими синочками Платоном і Данилом. Як зазвичай, вони зняті зі спини, що не заважає оцінити стильні вбрання трійці.

Так, хлопці вирушили на прогулянку в модних комбінезонах з мультяшними принтами і шапочках майже в тон нарядам, а їх знаменитий тато в сірій джинсовій куртці з червоною вставкою.

"День сімейний, обожнюю", - прокоментувала фото Ірина.

Фото: Дмитро Монатік з синами (instagram.com/irinamonatik)

Підписники дівчини не змогли залишитися байдужими і залишили багато зворушених коментарів, особливо відзначаючи, як стильно виглядає їхнє сімейство, а також, що хлопчики помітно підросли.

До речі, колишня дружина Потапа Ірина Горова також приєдналася до коментарів і відзначила, які ж дорослі у пари сини.

Які вони вже великі виросли так і час летить швидко

Модняки!

Які милі

Аааааааа боже як же милоооо

обожнюю цю класну сім'ю

Стильніше сильного тільки стиль! Обожнюю

Які дорослі!!!!!

найулюбленіші

Фотка просто ван лав

Модники нереальні

Обожнюю

Сладучие мультики)) причому всі троє

Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)

Нагадаємо, раніше дружина MONATIK'а Ірина похвалилася спокусливою фігурою в купальнику на відпочинку.