Модники нереальні: дружина MONATIK'а підкорила милим фото стильних синів

Дружина артиста зачарувала мережу знімком з сімейної прогулянки
Український артист MONATIK (Дмитро Монатік) дуже сімейна людина і намагається якомога більше часу проводити з дружиною і дітьми. Нещодавно він разом з дружиною побував у Лондоні, де музикант став запрошеним гостем церемонії нагородження головної музичної премії Великобританії-Brit Awards 2020. А вихідні зірка любить проводити з синами, обличчя яких вони як і раніше не показують публіці.
Дружина Монатіка Ірина поділилася в своєму Instagram чарівним кадром з сімейної прогулянки, на якому зображені гордий тато, що йде за руку з підрослими синочками Платоном і Данилом. Як зазвичай, вони зняті зі спини, що не заважає оцінити стильні вбрання трійці.
Так, хлопці вирушили на прогулянку в модних комбінезонах з мультяшними принтами і шапочках майже в тон нарядам, а їх знаменитий тато в сірій джинсовій куртці з червоною вставкою.
"День сімейний, обожнюю", - прокоментувала фото Ірина.
Фото: Дмитро Монатік з синами (instagram.com/irinamonatik)
Підписники дівчини не змогли залишитися байдужими і залишили багато зворушених коментарів, особливо відзначаючи, як стильно виглядає їхнє сімейство, а також, що хлопчики помітно підросли.
До речі, колишня дружина Потапа Ірина Горова також приєдналася до коментарів і відзначила, які ж дорослі у пари сини.
Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)
Нагадаємо, раніше дружина MONATIK'а Ірина похвалилася спокусливою фігурою в купальнику на відпочинку.