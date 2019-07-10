Я багато чому у неї навчилася: Кортні Кардашян поділилася рідкісним фото з 7-річною донькою

Кортні Кардашян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

40-річна зірка відзначила день народження дочки

Кортні Кардашян – старша із знаменитих сестер – завжди була дуже відверта зі своїми передплатниками. Це стосується не тільки "горячих" кадрів у сексуальних вбраннях і без них. Не менше уваги вона приділяє сімейним цінностям. Так, в її мікроблозі часто з'являються всі діти: 9-річний Мейсон, 4-річний Рейн Эстон, а також мала Пенелопа, якій вчора виповнилося 7. Але незважаючи на масу класичних постів в стилі інстамам, вона не так часто показує загальні спільні фото з донькою.

Кортні і Пенелопа (фото: instagram.com/kourtneykardash)

На честь її дня народження, 40-річна зірка підготувала саме такий кадр. Кортні виставила селфі, на передньому плані якого позує сама, а на задньому – іменинниця. Зіркова мама одягла стильний білий костюм, що демонструє її розкішне декольте. А Пенелопа красується в сріблястому топі на тонких бретельках. "Я так люблю її. Я не можу повірити, що їй 7 років. Вона надихає мене бути абсолютно покращеною версією себе. Те, чого я навчився у неї, незмірно. Безумовна, чиста любов", – написала бізнесвумен і любляча мати.

Шанувальники впевнені, що Пенелопа – копія батька (фото: instagram.com/krisjenner)

Не дивно, що свято було вирішено відзначити з розмахом. Для дівчинки і її подруг була влаштована піжамна вечірка. Всі гості вирушили в розкішний ресторан на білому лімузині в піжамах і капцях. Зрозуміло, тут сяяли двоюрідні сестри Пенелопи – Тру Томпсон і Норт Вест. Пенелопа була одягнена в костюм від Charmajesty Linens, вже знаменита в мережі модниця Норт вбралася в яскраво-рожеву піжаму і величезні пухнасті тапочки, а однорічна Тру приміряла піжаму кольору топленого молока з дрібним принтом. Дівчатка від душі веселилися і радували своїх рідних.

Пенелопа з сестрами (фото: instagram.com/khloekardashian)

Не втрималася від зворушливих постів і Кріс Дженнер. Причому вона постаралася на славу, виклавши в мережу цілу добірку фото дівчинки з різноманітних заходів. "З днем народження, моя прекрасна онука Пенелопа! Ти – промінь світла в нашому житті, і я щаслива, що у мене є ти, і я можу любити тебе і спостерігати, як ти ростеш! Спасибі, що доставила мені стільки радості і була кращою сестрою, донькою, онукою та двоюрідною сестрою! Я так тебе люблю, моя маленька P", – написала розчулена глава сімейства.

Кріс Дженнер і Пенелопа (фото: instagram.com/krisjenner)