"Не спіши": Мішель Обама дала Меган Маркл мудрі поради

Фото: Мішель Обама (elle.com/millermobley)

Колишня перша леді США порадила дружині принца Гаррі не поспішати і спокійно освоюватися в новому статусі

Дружина 44-го президента Сполучених Штатів і мати двох дочок Мішель Обама, яка розповіла про викидень, прикрасила обкладинку журналу Good Housekeeping. В інтерв'ю виданню колишня перша леді повідала, які поради вона дала б при зустрічі дружині принца Гаррі Меган Маркл.

Дружина Барака Обами вважає, що Меган не варто поспішати, а звикати до життя в королівській родині поступово. Тоді буде простіше адаптуватися.

"Як і я, Меган, ймовірно, ніколи не мріяла про такий поворот долі. Тиск, який вона відчуває з усіх боків, іноді може відчуватися. Тому моя найбільша порада - це дати собі час і не поспішати робити що-небудь", — поділилася Мішель.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

Крім того, вона порадила герцогині Сассекській братися за благодійні проекти, які будуть близькі їй - це примножить її щастя.

"Існує так багато можливостей творити добро, маючи таку платформу. Я вважаю, Меган може максимізувати свій вплив на інших, а також власне щастя, якщо вона буде робити те, що резонує з її особистістю", - зазначила Обама.

Фото: Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, ЗМІ стверджують, що між королівськими спадкоємцями принцом Вільямом і принцом Гаррі виникли напружені стосунки, тому Гаррі зі своєю дружиною доведеться жити окремо. Нове житло Гаррі і Меган – це заміська резиденція Фрогмор-хаус, де проходив урочистий прийом з нагоди їхнього весілля. Переїзд пари запланований на початок наступного року. Саме в тому маєтку відбулася приватна вечірка після весілля принца Гаррі і Меган Маркл.

Відзначимо, що раніше стало відомо, як назвуть дитину Меган Маркл і принца Гаррі. Малюк повинен з'явитися на світ навесні.

Відео: РБК-Україна