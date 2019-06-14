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В міні-сукні і без макіяжу: діва Монро поділилася барвистими фото біля океану

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.06.2019 - 12:34
В міні-сукні і без макіяжу: діва Монро поділилася барвистими фото біля океану
Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Епатажна артистка відправилася на відпочинок в Португалії

Травесті-діва Монро не раз зізнавалася у своїй любові до подорожей й особливо до океану. Артистка зазвичай із задоволенням ділиться з підписниками знімками з своїх поїздок, а також враженнями від них. Зараз вона вирушила до улюблених океанських хвиль - в Португалію.

На своїй сторінці в Instagram Монро поділилася барвистими відпускними фото. На них вона зображена на березі океану, при цьому без звичного яскравого макіяжу. Діва в рожевій міні-сукні з леопардовим принтом, кепці і сонцезахисних окулярах позувала в ефектній позі на пляжі.

В міні-сукні і без макіяжу: діва Монро поділилася барвистими фото біля океану

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

На ще одному кадрі вона сидить на березі спиною до камери, милуючись на бурхливі хвилі. За словами зірки, вода занадто холодна для купання.

В міні-сукні і без макіяжу: діва Монро поділилася барвистими фото біля океану

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

"Я говорила вже, що одного разу пізнавши океан, будь-яке інше водоймище здається калюжею. Ваш улюблений хижий принт, істеричний колор, втягнула жири, напружила м'язи, страйке поуз і губки качечкою. Доброго ранку, всесвіт! Упс, вже обід. #неугомоннаяМонро #ноумейкап А водиця то крижана", - поділилася Монро.

Багато підписників зізналися, що теж люблять океан, а також захопилися довгими ногами знаменитості.

  • Ех, моя мрія - океан, він сниться мені
  • Ноооги, дуже красиві. Я Португалію дуже люблю, океан менше. Хоча він величезний, але холодний .Міні краще тепле море .
  • Фото просто шалене
  • Тільки поїхали з Лісабону на я Азорські:) але завтра цілий день знову в лісабоні)
  • Океан буває різний, іноді він брудний і бушує, а іноді теплий і ласкавий
  • Ах, які ніжки
  • Спортивне, мускулисте стегно )))

В міні-сукні і без макіяжу: діва Монро поділилася барвистими фото біля океануВ міні-сукні і без макіяжу: діва Монро поділилася барвистими фото біля океану

В міні-сукні і без макіяжу: діва Монро поділилася барвистими фото біля океануВ міні-сукні і без макіяжу: діва Монро поділилася барвистими фото біля океану

В міні-сукні і без макіяжу: діва Монро поділилася барвистими фото біля океануВ міні-сукні і без макіяжу: діва Монро поділилася барвистими фото біля океану

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, травести-діва Монро вразила своєю "магічної трансформацією", показавши фото "до і після".

Раніше травесті-діва Монро в сміливому образі оголилася на камеру. Вона позровала в пікантному вбранні і з синіми губами.

До речі, діва Монро розохотила мережу сміливою фотосесією в білизні.

До і після: діва Монро вразила своєю "магічною трансформацією" З блакитними губами: травесті-діва Монро в сміливому образі оголилася на камеру
Новини України отдыхмонро
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