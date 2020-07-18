Такі милі: Ірина Білик вийшла у світ з синами і майбутньою невісткою

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Яскраве сімейство привернула багато уваги на ювілеї "Світського життя"

На яскравому концерті в честь 15-річчя ТБ-програми "Світське життя", що пройшов днями в Києві, побувало і виступило багато українських селебрітіз. Серед інших привітати Катю Осадчу і команду завітала й Ірина Білик, причому в дуже цікавій і милій компанії.

Співачка з'явилася на публіці разом з обома своїми синами, що трапляється надзвичайно рідко і відразу ж привернула багато уваги. Ірина з задоволенням позувала перед камерами разом з 21-річним Глібом і 4-річним Табризом. До речі, старший син зірки прийшов разом зі своєю дівчиною Алісою, з якою у Білик прекрасні відносини.

Поп-діва поділилася в Instagram яскравим кадром, на якому зображена разом з господинею вечора Катею Осадчою і членами своєї сім'ї. Для виходу в світ вона вибрала чорну міні-сукню і ботфорти такого ж кольору, а зверху накинула блискучий червоний плащ в підлогу. Крислатий чорний капелюх завершує ефектний лук Ірини.

"Були раді привітати @kosadcha з ювілеєм @svitsketv А яке питання ви б задали Каті Осадчій?" - прокоментувала фото артистка.

Ірина Білик захопила виходом у світ з синами і майбутньою невісткою (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

В коментарях фолловери залишили багато теплих слів цьому чудовому сімейству.

Чудова, у вас не тільки пісні виходять смачними, але і хлопці)))

Сім'я

А син Ірини старший, схожий на Кузьму

Які все миленькі! Табриза хочеться взяти на ручки. Лапулечки!

Питань немає - суцільні позитивні емоції.

Ірочка Ві неймовірна!!!

Так, прекрасна сім'я, дуже шкода, що Аслан не може приїхати...

Які всі красиві

Ірина супер як завжди

Який захисник! Один на всіх!

Табриз ой і красень. Дівчата бережіться)

Скріншот коментарів

Раніше Ірина Білик похвалилася художніми талантами старшого сина-іменинника Гліба.

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