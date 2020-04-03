Милашка в рожевому: задоволена Настя Каменських поділилася своєю радістю

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зачарувала шанувальників милим домашнім відеороликом

Настя Каменських проводить карантин разом з коханим чоловіком Потапом і собачкою Мімі. При цьому співачка намагається не змінювати режим - вона рано встає і відразу ж приступає до тренування. Тільки тепер вона це робить онлайн разом з шанувальниками, які теж хочуть тримати себе у формі під час вимушеної ізоляції. Не забувають артисти і про творчість - так, Потап присвятив нову пісню карантину, а Настя зняла кумедний домашній скетч на ту ж тему, в якому заспівала на п'яти мовах і закликала всіх залишатися вдома.

Каменських намагається зберігати позитивний настрій і ділитися ним з фанатами. Так, артистка виклала новий милий ролик в домашній обстановці, в якому поділилася своїм новим досягненням і показала, як вона йому радіє.

На відео Настя сидить на дивані в затишному спортивному костюмі рожевого кольору, а поруч лежить її вірна Мімі. Зірка гортає телефон і показує на камеру, що її трек стає все більш популярним у соцмережі TikTok. В кінці щаслива співачка влаштовує кумедний танець прямо на дивані.

Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Більше 500 000 використань треку #Elefante на @tiktok! І число зростає з великою швидкістю! Щодня з'являються десятки тисяч нових «Uuuuu, muy larga, Uuuu gigante» відео. Спасибі за те, що слухаєте, створюєте свої креативи і надихаєте! Ви моя gigante-gigante підтримка і любов! До речі, вже завтра я вийду до вас в прямий ефір на своїй TikTok сторінці! Розповім на власному прикладі про мотивацію, страхи, лінь, самоорганізацію. І відповім на ваші найпопулярніші питання!" - поділилася емоціями Каменських.

В коментарях шанувальники наввипередки вітають Настю і освідчуються їй в любові.

Крута пісня. В лайці вас теж люблять, моя дочка теж знімала під цю пісню відео. спасибі вам за вашу творчість

Урааа, вітаю!

Настя ви дуже очеровательная пара з Потім дай бог вам здоров'я, щастя

Бедня Мімі , вона так дивилася

Тільки дивлячись на вас хочеться затанцювати. до речі, відмінний рожевий. Далеко колір не для всіх, але ваша яскравість дуже навіть дозволяє

Настя,супер пісня,у мене на дзвінки,і я теж кожен раз як телефонують танцюю, супер

Настуня, Ви молодчинка! Ви дуже багато чого досягли і досягли успіху! Захоплююся Вами!!!

Класна пісня... кожен день слухаю

Де ви берете такі круті костюми???

Вітаю! Умничка

Ві крута

Настя радує нас ми тішимо Настю все взаємно

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських умилила затишним фото з улюбленицею Мімі.